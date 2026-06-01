Berlin (ots) -Marktstart der FRITZ!Box 7630Kompakter High-Performer mit Wi-Fi 7 am DSL-Anschluss: FRITZ!Box 7630 ist jetzt erhältlichDie neue FRITZ!Box 7630 vereint zukunftssicheres Wi-Fi 7 mit bewährter FRITZ!-Qualität und macht jedes Zuhause fit für modernstes WLAN mit bis zu 3,5 GBit/s. Sie unterstützt alle gängigen DSL-Anschlüsse und bietet Datenraten von bis zu 300 MBit/s am Anschluss. Im Vergleich zu älteren Modellen wie der FRITZ!Box 7490 oder 7590 ist die FRITZ!Box 7630 im Heimnetz deutlich schneller unterwegs und ermöglicht flüssiges Streaming, Gaming und Homeoffice.Intelligentes WLAN Mesh, ein 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN-Ports gewährleisten Highspeed-Datentransfers im gesamten Heimnetz. Auch komfortable Telefonie sowie ein vielseitiges Smart Home lassen sich mit der FRITZ!Box 7630 umsetzen. Dafür sorgt die integrierte DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone und die Einbindung vieler Smart-Home-Geräte.Die FRITZ!Box 7630 lässt sich dank der MyFRITZ!App per Smartphone oder Tablet im Handumdrehen einrichten. Der komfortable Wechselassistent erleichtert zudem den Umstieg von einer vorhandenen FRITZ!Box auf den neuen High-Performer - schnell, einfach und ohne Datenverlust. Die FRITZ!Box 7630 ist ab sofort zum Preis von 299 Euro (Handels-UVP 6/26) erhältlich.Zukunftssicheres Wi-Fi 7 für alleDie FRITZ!Box 7630 mit schnellem Wi-Fi 7 bietet DSL-Nutzern einen deutlichen Leistungsschub im Heimnetz. Dank innovativer WLAN-Technologien des Standards Wi-Fi 7 wie Multi-Link Operation (MLO) und Punctured Mode ermöglicht die FRITZ!Box 7630 eine stabilere Verbindung und höhere Geschwindigkeiten für viele mobile Geräte - selbst in Umgebungen mit vielen WLAN-Geräten oder äußeren Störfaktoren. Somit ist die neue FRITZ!Box auch für datenintensive Anwendungen und viele mobile Geräte geeignet und ruckelfreiem Streaming oder Online-Gaming steht zuhause nichts mehr im Wege.Smart Home und Medien spielend leicht verwaltenAls vielseitige Smart-Home-Zentrale sorgt die FRITZ!Box 7630 für die einfache Steuerung von smarten FRITZ!-Geräten, wie dem Heizkörperregler oder den intelligenten Steckdosen. FRITZ!-Nutzer können außerdem analoge wie auch DECT-Telefone anschließen und viele Komfortfunktionen wie Anrufbeantworter oder Telefonbücher nutzen. Der integrierte Mediaserver ermöglicht den einfachen Zugriff auf gespeicherte Medien und Online-Inhalte. Über die MyFRITZ!App oder im Browser lässt sich die FRITZ!Box schnell und einfach einrichten.Wi-Fi 7 für DSL-Anschlüsse - FRITZ! erfüllt alle Ansprüche von Pro bis KomfortDie FRITZ!Box 7630 vervollständigt das Wi-Fi-7-Portfolio von FRITZ!. Für höchste Ansprüche an die Heimvernetzung und die Option auf Glasfaser steht die FRITZ!Box 5690 Pro (https://fritz.com/products/fritz-box-5690-pro-20003043) bereit. Das DSL-Flaggschiff, die FRITZ!Box 7690 (https://fritz.com/products/fritz-box-7690-20003057), bietet maximale Leistung für große Haushalte und umfangreiche Funktionen bei Smart Home wie beispielsweise Zigbee. Der kompakte High-Performer, die neue FRITZ!Box 7630 (https://fritz.com/products/fritz-box-7630-20003147), ist die ideale Lösung für alle, die zukunftssicheres WLAN und hohe Geschwindigkeit in einem kompakten Gehäuse suchen. Und für Nutzer, die auf die DSL-Technologie G.fast setzen, steht die FRITZ!Box 7632 bereit. Mit diesem breiten Spektrum an Modellen bietet FRITZ! die passende Lösung für jedens DSL-Anschluss und jeden Bedarf - von professionellen Anwendern bis hin zu ambitionierten Privatanwendern.Produktinformationen der FRITZ!Box7630 im Detail- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s- WLAN Mesh auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)- 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s- 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)- Smart Home über DECT ULE- Einfache Einrichtung per MyFRITZ! auf Tablet und Smartphone- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.- Ab sofort erhältlich für 299 Euro (Handels-UVP 6/26)Zur Presseinformation: about.fritz.com//pi-fritzbox-7630Bilder und Videos | FRITZ! Unternehmen (https://about.fritz.com/presse/bilder-und-videos)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6286019