© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press WireUSA Rare Earth baut seine Präsenz in Frankreich deutlich aus. Bis 2030 könnten mehr als 175 Millionen Euro investiert und über 300 Jobs geschaffen werden.USA Rare Earth treibt den Ausbau seiner Aktivitäten in Europa voran. Das Unternehmen kündigte an, seine Investitionen in die französische Wertschöpfungskette für Seltene Erden deutlich ausweiten zu wollen. Die zusätzlichen Projekte sollen die Verarbeitung, Metall- und Legierungsproduktion sowie die Herstellung von Magneten beschleunigen. Nach Angaben des Unternehmens könnten die geplanten Investitionen bis 2030 ein Volumen von mehr als 175 Millionen Euro erreichen. Zudem könnten in der Region mehr als 300 neue Arbeitsplätze entstehen. …Den vollständigen Artikel lesen
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