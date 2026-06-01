Der Spezialmakler für Cyber- und Financial-Lines-Versicherungen Finlex baut seine Unternehmensführung sowie seine Broking-Organisation weiter aus. Andrea Kotter hat zum 01.06.2026 die neu geschaffene Rolle der Chief Broking Officer übernommen. In der Führungsebene von Finlex, dem Spezialmakler für Cyber- und Financial-Lines-Versicherungen, gibt es eine neue Position, den Chief Broking Officer (CBO). Andrea Kotter hat das Amt zum 01.06.2026 übernommen. Sie verantwortet künftig spartenübergreifend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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