Flensburg (ots) -Wenn ein geliebter Mensch eine Essstörung entwickelt, geraten Angehörige oft schleichend in einen Alltag voller Unsicherheit, Anspannung und offener Fragen. Sie wollen helfen, stoßen jedoch immer wieder an Grenzen, weil Worte, Nähe oder gut gemeinte Ratschläge nicht so wirken wie erhofft. Wie Eltern, Partner und enge Bezugspersonen Betroffene besser verstehen, im Alltag sinnvoll unterstützen und dabei auch auf die eigene Stabilität achten können, erfahren Sie hier.Oft beginnt alles schleichend. Mahlzeiten werden ausgelassen, Gespräche drehen sich plötzlich ständig um Essen oder Gewicht, vertraute Routinen verändern sich. Viele Angehörige spüren früh, dass etwas nicht stimmt - und wissen trotzdem nicht, wie sie reagieren sollen. Besonders schmerzhaft ist für viele das Gefühl, dass ein vertrauter Mensch sich immer weiter zurückzieht und irgendwann kaum noch greifbar wirkt. Gerade Eltern, Partner und enge Bezugspersonen geraten dadurch unter enormen Druck. Sie möchten helfen, die Situation verbessern und den geliebten Menschen schützen. Doch genau dieser Wunsch führt häufig dazu, dass Gespräche schwieriger werden und sich Betroffene noch stärker zurückziehen. Mit der Zeit entsteht bei vielen Angehörigen das Gefühl, ständig etwas falsch zu machen. Gut gemeinte Gespräche enden in Konflikten, Unsicherheit bestimmt den Alltag und die emotionale Belastung wächst immer weiter. Gleichzeitig versuchen viele, nach außen Stabilität aufrechtzuerhalten - obwohl sie innerlich längst erschöpft sind. "Viele Angehörige merken erst spät, wie sehr die Situation auch sie selbst belastet - und wie schnell aus Hilfsbereitschaft dauerhafte Überforderung werden kann", erklärt Anna-Lena Kaufmann, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit Spezialisierung auf Essstörungen."Der wichtigste Schritt ist oft nicht mehr Kontrolle, sondern ein besseres Verständnis dafür, was hinter dem Verhalten eines Menschen mit Essstörung eigentlich passiert", erklärt Anna-Lena Kaufmann. Seit über 20 Jahren begleitet Anna-Lena Kaufmann Jugendliche und junge Erwachsene mit Essstörungen. Seit 13 Jahren führt sie eine eigene Praxis und kennt die Herausforderungen von Familien und nahestehenden Personen aus ihrem therapeutischen Alltag sehr genau. Begleitet wurde sie bei der Entwicklung eines speziellen Angebots für Angehörige von Tamara Scherer, Psychologin, Psychotherapeutin und Gründerin von TherapeutenWEGE. Tamara Scherer unterstützt Fachpersonen dabei, aus ihrer Erfahrung konkrete und alltagsnahe Hilfen für bestimmte Zielgruppen zu entwickeln. So entstand aus therapeutischem Wissen und realen Alltagssituationen ein Angebot, das Angehörigen gezielt Orientierung geben soll. Anna-Lena Kaufmann stellt ihr Wissen und ihre Unterstützung über ihr Angebot essstoerungen.verstehen zur Verfügung und vermittelt dabei auch eine wichtige Perspektive: Sie erlebt in ihrer Arbeit immer wieder, dass Heilung möglich ist, auch wenn der Weg dorthin Zeit braucht.Zwischen Sorge und HilflosigkeitWenn ein vertrauter Mensch sich immer weiter zurückzieht, gerät der gesamte Alltag vieler Angehöriger aus dem Gleichgewicht. Eltern, Partner und enge Bezugspersonen spüren plötzlich bei jeder Mahlzeit, in jedem Gespräch und selbst in kleinen Alltagssituationen eine unterschwellige Anspannung. Viele erleben dabei das schmerzhafte Gefühl, den Menschen zu verlieren, den sie eigentlich kennen - obwohl er direkt vor ihnen sitzt.Aus Sorge versuchen Angehörige oft, sofort etwas zu verändern. Sie reden gut zu, motivieren, kontrollieren oder suchen ständig nach Lösungen. Sie wollen Halt geben und die Situation endlich wieder besser machen. Doch genau diese Reaktionen setzen Betroffene häufig zusätzlich unter Druck und führen dazu, dass sie sich noch weiter zurückziehen."Essstörungen hängen oft eng mit Ängsten, emotionalem Druck und dem Bedürfnis nach Kontrolle zusammen", erklärt Anna-Lena Kaufmann. "Deshalb lösen gut gemeinte Gespräche oder ständige Beobachtung bei Betroffenen schnell das Gefühl aus, sich rechtfertigen zu müssen." Für Angehörige wird das mit der Zeit emotional immer belastender. Viele zweifeln irgendwann an sich selbst, hinterfragen jede Reaktion und haben ständig Angst, etwas falsch zu machen. "Viele Angehörige beschreiben mir, dass sie das Gefühl haben, auf Eierschalen zu laufen - jede Reaktion könnte falsch sein. Dieses Gefühl ist real, und es braucht Orientierung, keine Selbstkritik", betont Anna-Lena Kaufmann. Gleichzeitig dreht sich der gesamte Alltag immer stärker um die Essstörung - die eigenen Bedürfnisse und die eigene Erschöpfung geraten dabei oft völlig in den Hintergrund.Wie Angehörige wieder mehr Sicherheit im Umgang findenGerade weil sich viele Angehörige über lange Zeit hilflos fühlen, suchen sie irgendwann nach einem Umgang, der Betroffenen wirklich hilft - ohne zusätzlichen Druck auszulösen. Dabei geht es oft weniger um perfekte Worte oder schnelle Lösungen. Viel wichtiger ist das Gefühl, trotz aller Schwierigkeiten verbunden zu bleiben.Mit ihrem Angebot essstoerungen.verstehen möchte Anna-Lena Kaufmann genau diese Unterstützung zugänglich machen. Statt allgemeiner Ratschläge erhalten Familien dort konkrete Orientierung für ihren Alltag - verständlich, praxisnah und nah an den tatsächlichen Herausforderungen betroffener Angehöriger.Im Mittelpunkt stehen Fragen, die viele Familien beschäftigen: Wie spricht man schwierige Themen an? Wie kann Unterstützung aussehen, ohne zusätzlichen Druck auszuüben? Und wie gelingt es, selbst emotional stabil zu bleiben? Durch ihre langjährige therapeutische Erfahrung kennt Anna-Lena Kaufmann die Sorgen, Ängste und Unsicherheiten vieler Angehöriger genau. Deshalb orientiert sich das Angebot bewusst an realen Alltagssituationen und soll Familien helfen, wieder mehr Sicherheit, Verständnis und Entlastung im Umgang mit der Situation zu gewinnen.Warum die eigene Stabilität so wichtig istDoch bei aller Sorge um die Betroffenen geraten viele Angehörige selbst zunehmend an ihre Grenzen. Denn wer über lange Zeit versucht, alles aufzufangen, gerät leicht in einen Zustand dauernder Anspannung. Dabei merken viele erst spät, wie sehr sie selbst unter der Situation leiden, weil sich ihre gesamte Aufmerksamkeit nur noch um den betroffenen Menschen dreht. Doch die eigene Stabilität ist kein Randthema, sondern die Grundlage dafür, überhaupt langfristig unterstützen zu können. Dafür braucht es auch den Blick auf die eigenen Grenzen. Wer sie nicht wahrnimmt, kann sie auf Dauer nicht schützen."Sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, fühlt sich für viele Angehörige zunächst ungewohnt an", so Anna-Lena Kaufmann. "Trotzdem ist genau das notwendig - nicht als Rückzug, sondern als Voraussetzung dafür, dauerhaft für andere da sein zu können." Schließlich können Angehörige ihrer Erfahrung nach nur dann wirklich helfen, wenn sie selbst emotional stabil sind. Sich um sich selbst zu kümmern, ist laut Anna-Lena Kaufmann daher keine Schwäche, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Unterstützung, die sie geben wollen, auch ankommen kann.essstoerungen.verstehen: Orientierung und Unterstützung für AngehörigeGerade nach langen Phasen von Unsicherheit und emotionaler Belastung wünschen sich viele Angehörige vor allem eines: das Gefühl, mit ihren Sorgen nicht länger allein zu sein. Tatsächlich machen viele Familien ähnliche Erfahrungen - auch wenn darüber oft kaum gesprochen wird. Schon der Austausch mit anderen Betroffenen kann deshalb entlasten und dabei helfen, wieder mehr Sicherheit im Umgang mit der Situation zu gewinnen. Hinzu kommt: Wer konkrete Orientierung für den Alltag erhält, kann viele Situationen besser einordnen und fühlt sich weniger hilflos. Auch professionelle Begleitung hilft vielen Angehörigen dabei, emotional stabil und handlungsfähig zu bleiben.Genau aus diesem Grund entwickelte Anna-Lena Kaufmann ihr Angebot. Dahinter steht die Erfahrung aus vielen Jahren therapeutischer Arbeit mit Betroffenen und ihren Familien. Immer wieder zeigt sich dabei, wie groß der Wunsch nach Orientierung, Verständnis und konkreter Unterstützung im Alltag ist. Über essstoerungen.verstehen erhalten Angehörige deshalb nicht nur fachliche Informationen, sondern vor allem einen Raum, in dem ihre eigenen Sorgen und Belastungen ernst genommen werden. Im Mittelpunkt stehen konkrete Fragen aus dem Alltag: Wie spricht man schwierige Themen an? Wie kann Unterstützung aussehen, ohne zusätzlichen Druck auszuüben? Und wie gelingt es, trotz aller emotionalen Belastung selbst stabil zu bleiben?Gleichzeitig schafft das Angebot die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Angehörigen, die ähnliche Erfahrungen machen. Viele Betroffene erleben genau das als große Entlastung - weil sie merken, dass sie mit ihren Gedanken, Sorgen und Unsicherheiten nicht allein sind. "Viele Angehörige erleben zum ersten Mal echte Entlastung, wenn sie merken, dass sie mit ihrer Belastung nicht allein sind", erklärt Anna-Lena Kaufmann abschließend.Unterstützung in Anspruch zu nehmen, kann Entlastung schaffen sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Wenn auch Sie sich im Umgang mit der Situation unsicher fühlen und sich mehr Orientierung, Verständnis und Unterstützung wünschen, dann erlauben Sie sich, diesen Schritt zu gehen. Melden Sie sich jetzt bei Anna-Lena Kaufmann (https://alfima.com/essstoerungen_verstehen/p/home) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:TherapeutenWEGE - HE Academy & Concept GmbHE-Mail: kontakt@tamarascherer.comWeb: https://www.therapeutenwege.comRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TherapeutenWEGE - HE-Academy & Concept GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181595/6286102