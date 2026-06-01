Der US-Präsident kümmert sich um die heimische Chipindustrie, wovon die Depot-2030-Überflieger Nvidia und Intel profitieren. Jetzt rückt auch Dell in das Rampenlicht - dicht gefolgt von IBM nach einem viral gegangenem Trump-Video.Quantensprung bei IBM: Der Computer-Dino IBM legt nun richtig los. Nachdem sich die Depot-2030-Firma eine Milliarde Förderung seitens der US-Regierung gesichert hat, zeigt der Blick in ein neues SEC-Dokument, dass IBM über die nächsten fünf Jahre weitere zehn Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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