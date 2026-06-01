Wenn Insider kaufen, horcht die Börse auf - und das aus gutem Grund. Denn Vorstände, CFOs oder Aufsichtsräte kennen ihr Unternehmen besser als jeder Außenstehende. Besonders interessant wird es aber nicht dann, wenn nach einem Kursrutsch "zur Beruhigung" zugegriffen wird, sondern wenn Insider in Stärke kaufen - also genau in dem Moment, in dem eine Aktie ohnehin schon steigt.Genau diese Konstellation hat sich Börsenexperte Johann Werther in diesem Report vorgenommen: 3 Aktien mit klarem Aufwärtsmomentum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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