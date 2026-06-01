Der Nachwuchs soll das erste eigene Smartphone oder eine Spielekonsole bekommen? Dann sollten Eltern vorab einige Einstellungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die Kids nicht zu viel daddeln - oder versehentlich Geld ausgeben. Diese Möglichkeiten gibt es für iPhones, Android-Geräte, die Nintendo Switch, Playstation 5 und Xbox. Dass es für Kinder manchmal nichts Schöneres gibt, als zum Geburtstag oder an Heiligabend die begehrte Konsole auszupacken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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