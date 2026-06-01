Wegen eines Bluetooth-Geräts mit der Bezeichnung "Bomb" ist ein Flugzeug von United Airlines eine Stunde nach dem Start wieder umgekehrt. Mehrere Reddit-Nutzer:innen an Bord schilderten das Geschehen -Â aber Unklarheiten bleiben. Eigentlich wollten die knapp 200 Personen an Bord einer Boeing 767-400ER von United Airlines am 30. Mai 2026 vom Flughafen Newark im US-Bundesstaat New Jersey nach Mallorca fliegen. Doch nur eine Stunde nach dem Start sendete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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