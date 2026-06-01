GreenWay erhält von einem Konsortium europäischer Finanzinstitute Kredite in Höhe von bis zu 138 Millionen Euro, um sein Ladenetz in Polen, der Slowakei und Kroatien auszubauen. Das in Polen ansässige Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben derzeit rund 5.800 Ladepunkte. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde beläuft sich das für die Entwicklung der Elektromobilität aufgebrachte Kapital nach Angaben des Unternehmens nun auf insgesamt 258 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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