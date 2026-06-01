Die West Yorkshire Combined Authority hat bei Wrightbus 193 E-Busse bestellt. Die ein- und doppelstöckigen Fahrzeuge sollen zwischen Frühjahr 2027 und Ende 2028 schrittweise in West Yorkshire eingeführt werden. Die Region gehört mit ihren knapp 2,4 Millionen Einwohner zur Grafschaft Yorkshire in Nordengland. Der Auftraggeber hat mit Wrightbus einen Vertrag über 193 Elektrobusse im Wert von bis zu 100 Millionen Pfund unterzeichnet - umgerechnet sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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