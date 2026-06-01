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Dow Jones News
01.06.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-News: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hamburg (pta000/01.06.2026/15:30 UTC+2)

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG, Hamburg

Mitteilung nach -- 125 AktG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 08. Juli 2026, um 11:00 Uhr

im Hotel Grand Elysée Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung: 

1.      Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 
2.      Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2026 und Ausblick 
       Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. 
       Dezember 2025 
3. 
       Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 
 
4. 
       Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 
       erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 
 
5. 
       Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2026 Entlastung zu 
       erteilen. 
 
       Neuwahlen des Aufsichtsrates 
 
       Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung, so 
       dass eine neue Wahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat besteht nach -- 9 Absatz 1 der Satzung mindestens 
       aus 3 Mitgliedern, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Der 
       Aufsichtsrat setzt sich gemäß -- 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der 
       Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 
       Herrn Axel Kröger, Konrad Zippel Spediteur GmbH, Speditionskaufmann, Hamburg, 
 
       Herrn Peter Wolf, Partner bei WCL Worldwide Consultants in Logistics, Schifffahrtskaufmann, Hamburg, 
6. 
       Herrn Jan Holst, Ocean Network Express (Europe) Ltd., Schifffahrtskaufmann, Hamburg, 
 
       und 
 
       Herrn Simon Lembke, DAKOSY Datenkommunikatiossystem AG, Wirtschaftsinformatiker, Hamburg, 
 
       als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 
       Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung bis zur 
       Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das vierte 
       Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
       wird nicht mitgerechnet. 
 
7.      Sonstiges

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, namentlich auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Hamburg, im Mai 2026

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG 
           Stenzelring 33 
           21107 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG 
E-Mail:        stapelfeldt@zoll-pool.com 
Website:       www.zoll-pool.com 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780320600596 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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June 01, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

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