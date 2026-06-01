DJ PTA-News: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hamburg (pta000/01.06.2026/15:30 UTC+2)

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG, Hamburg

Mitteilung nach -- 125 AktG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 08. Juli 2026, um 11:00 Uhr

im Hotel Grand Elysée Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 2. Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2026 und Ausblick Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2025 3. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 4. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 5. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2026 Entlastung zu erteilen. Neuwahlen des Aufsichtsrates Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung, so dass eine neue Wahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat besteht nach -- 9 Absatz 1 der Satzung mindestens aus 3 Mitgliedern, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß -- 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Axel Kröger, Konrad Zippel Spediteur GmbH, Speditionskaufmann, Hamburg, Herrn Peter Wolf, Partner bei WCL Worldwide Consultants in Logistics, Schifffahrtskaufmann, Hamburg, 6. Herrn Jan Holst, Ocean Network Express (Europe) Ltd., Schifffahrtskaufmann, Hamburg, und Herrn Simon Lembke, DAKOSY Datenkommunikatiossystem AG, Wirtschaftsinformatiker, Hamburg, als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 7. Sonstiges

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, namentlich auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Hamburg, im Mai 2026

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG Stenzelring 33 21107 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG E-Mail: stapelfeldt@zoll-pool.com Website: www.zoll-pool.com ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

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June 01, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)