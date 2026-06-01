Tech-Aktien zählen zu den großen Gewinnern der KI-Rallye. Doch hohe relative Stärkeindizes zeigen: Einige Titel sind kurzfristig sehr heiß gelaufen, was Gefahren für Anleger birgt. Mehrere stark gelaufene Aktien wirken nach der jüngsten Rekordrallye kurzfristig überhitzt. Laut CNBC gehörten Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) und Dell Technologies in der vergangenen Woche zu den am stärksten überkauften Titeln am Markt. Micron stieg in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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