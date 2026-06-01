TRADINGIDEE des Tages | USDZAR (01.06.2026)

Am Devisenmarkt zeichnet sich beim Währungspaar USD/ZAR eine hochinteressante charttechnische und fundamentale Konstellation ab. Nach einer starken Performance des Südafrikanischen Rands (ZAR) im Mai nähert sich der US-Dollar nun einer kritischen Unterstützungszone. Da die jüngste Zinserhöhung der südafrikanischen Zentralbank verpufft ist und das Land massiv von Energieimporten abhängt, rückt der Greenback wieder in den Fokus. Für Händler im Forex Trading ergibt sich aus diesem Zusammenspiel eine exzellent abgesicherte Trading Idee auf der Long-Seite.

USDZAR Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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