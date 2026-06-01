© Foto: OpenAIKanada steckt in der Rezession: Zölle, schwache Exporte und fehlende KI-Investitionen setzen die Wirtschaft stärker unter Druck.Die Wachstumsdynamik hat sich im ersten Quartal weiter abgeschwächt, da in Kanada weiterhin Abwärtsrisiken bestehen, teilte das Finanzunternehmen Nomura nach der Veröffentlichung der Bruttoinlandsproduktdaten für das erste Quartal mit. Statistics Canada meldete für das erste Quartal real ein unverändertes BIP gegenüber dem Vorquartal, nach einem Rückgang von 0,2 Prozent im vierten Quartal 2025. Annualisiert ergibt sich laut Reuters aber ein Minus von 0,1 Prozent, nach minus 1,0 Prozent im Vorquartal - deshalb sprechen viele Marktteilnehmer von einer technischen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE