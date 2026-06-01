Am 16.06.2026 geht es beim AssCompact Digitalkongress um aktuelle Trends und Produkte in der Tierversicherung. Das Online-Event zeigt spannende Einblicke in die Entwicklung der Sparte und liefert wertvolle Informationen sowie Vertriebsanstöße für die Beratung. Die Tierversicherungsbranche in Deutschland wächst und frühere Nischenprodukte gehören heutzutage für jeden verantwortungsvollen Tierbesitzer dazu. Gründe dafür sind steigende Tierarztkosten, eine höhere emotionale Bindung zu Haustieren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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