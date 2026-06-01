Auf dem Sprung zur Produktion: Nicola Mining startet Erzgewinnung auf Dominion

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Nicola Mining will ab Juli hochgradiges Material vom Dominion Gold Project gewinnen und in der eigenen Merritt Mill verarbeiten - ein wichtiger Schritt zur integrierten Produktion.

Der Schritt der Verarbeitung von Fremdmaterial zum vollständig integrierten Eigenproduzenten kann ein entscheidender Hebel für signifikante Margen- und Wertsteigerungen sein. Genau vor diesem Meilenstein steht jetzt Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSX.V: NIM; FSE: HLIA). Das bereits durch Partnerprojekte produktionserprobte Unternehmen befindet sich in den letzten Vorbereitungen, um in der ersten Juliwoche mit der Gewinnung von hochgradigem gold- und silberhaltigem Material auf seinem Dominion Gold Project in British Columbia zu beginnen. Dieses eigene Erz soll direkt in der Merritt Mill des Unternehmens verarbeitet werden - ein strategischer Meilenstein, der die Rentabilität der eigenen Infrastruktur auf ein neues Niveau hebt.

Die Merritt Mill ist das Herzstück von Nicolas Geschäftsmodell. Sie ist die einzige vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage in ganz British Columbia, die Gold- und Silbermaterial aus der gesamten Provinz verarbeiten darf. Während Nicola diese Kapazitäten bislang erfolgreich zusammen mit Partnern nutzt, schafft die Kopplung mit dem eigenen Dominion-Projekt eine geschlossene, hochrentable Wertschöpfungskette. Das Dominion-Projekt selbst liegt 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und etwa 110 Kilometer südöstlich von Prince George. Mit dem Start der eigenen Erzgewinnung entfallen für diese hochgradige Ressource die typischen Transport- und Drittgebühren, was die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbetriebs massiv stärkt.

Um den geplanten Produktionsstart im Juli logistisch und regulatorisch abzusichern, hat Nicola Mining in den vergangenen Wochen die notwendige Infrastruktur finalisiert. Dazu gehört die Abschlusszahlung für ein voll ausgestattetes Betriebscamp für 14 Personen direkt vor Ort. Auch der Maschinenpark wurde gezielt aufgerüstet: Das Unternehmen erwarb drei Caterpillar 336-07-Bagger, einen Traxxon TR-EX2000 High Performance Rock Drill-Aufsatz sowie einen John Deere 310E Haul Truck. Parallel dazu stärkte Nicola sein regulatorisches Fundament durch eine zusätzliche Zahlung von 251.000 CAD für die Rekultivierungsanforderungen im Rahmen der Mines Act Permit MX-100000488. Da die Betriebsteams bereits unter Vertrag stehen und ein etablierter Bergbaukontraktor fest eingebunden ist, steht dem reibungslosen Betriebsstart nichts mehr im Weg.

Das geologische Potenzial von Dominion verspricht dabei hochgradiges Material für die Mühle. Laut CEO Peter Espig sind die bekannten Gangsysteme in alle Richtungen offen und lieferten in der Vergangenheit Spitzengehalte von bis zu 113 Gramm Gold pro Tonne, was beachtlichen 3,31 Unzen Gold pro Tonne entspricht. Dominion soll sich damit schnell als verlässliche Quelle für Premium-Mühlenmaterial etablieren. Flankiert wird diese Entwicklung durch die fortlaufende Kooperation mit Blue Lagoon Resources, die unter strikter Gehaltskontrolle und operativer Disziplin weitere Produktionsmeilensteine erreicht und Nicola weiterhin verlässliche Lohnverarbeitungsgebühren einbringt.

Bei Nicola Mining laufen derzeit drei wesentliche Werttreiber zusammen: der unmittelbar bevorstehende Start der eigenen Materialgewinnung auf Dominion, die margenstarke Auslastung der Merritt Mill durch eigene und fremde Erze sowie die fortlaufende Partnerschaft mit Blue Lagoon. Ob das Konzept der voll integrierten Produktion aufgeht, entscheidet sich in der ersten Juliwoche, wenn das operative Zusammenspiel von eigener Mine und eigener Mühle den Praxisbeweis antreten muss.

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