Der Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge ernennt Albina Iljasov zur Co-CEO des Unternehmens. Iljasov tritt damit an die Seite von Yifei Hou, der seine bisherige Rolle als Co-CEO weiterhin ausübt. In ihrer neuen Funktion wird Iljasov ab dem 1. Juni vor allem die europäischen Geschäfte des Unternehmens verantworten. Daneben soll Albina Iljasov auch federführend die Verantwortung für die laufenden Initiativen des Unternehmens im Bereich Informationssicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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