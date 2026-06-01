Nach dem Verkaufsstart in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz im vergangenen Jahr sollen die zwei vollelektrischen IM-Modelle mit 800-Volt-Architektur von MG Motor auch in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden eingeführt werden. Der Marktstart der E-Limousine MG IM5 und des Elektro-SUV MG IM6 soll im Juli erfolgen. Preise werden noch nicht genannt. SAIC, Alibaba und Zhangjiang Hi-Tech gründeten IM Motors bereits im Jahr 2020. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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