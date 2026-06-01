Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.06.2026 16:51 Uhr
341 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen an Wall Street

DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen an Wall Street

DOW JONES--Die US-Börsen starten in die neue Woche bzw. den neuen Monat knapp im Minus. Alle drei großen Indizes hatten zum Ende der vergangenen Woche Rekordschlussstände erreicht, wobei der Nasdaq das beste Zweimonatsergebnis seit Ende 2002 hingelegt hatte. Daher ist rund um den Iran-Krieg bereits sehr viel Positives eingepreist. Anleger hoffen zwar offenbar weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, hegen aber auch Zweifel. Denn beide Kriegsparteien lieferten sich neue Scharmützel. Erschwert werden die Verhandlungen über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch einen neuen Vorstoß israelischer Streitkräfte im Libanon. Berichte verweisen aber auf den Umstand, dass ein Waffenstillstand im Libanon Bestandteil einer Einigung zwischen dem Iran und der USA sein müsse. Im frühen Handel sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 50.962 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite verlieren je 0,1 Prozent.

"Ob der Juni die positive Entwicklung aus dem Mai fortsetzt, wird sicherlich davon abhängen, ob sich die Hoffnungen auf ein US-Iran-Abkommen erfüllen. Wir waren einem Abkommen noch nie so nah, aber möglicherweise auch noch nie so nah daran, dass alles scheitert, da vereinzelte Angriffe immer häufiger werden - auch wieder am Wochenende", sagt Marktanalyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Der Ölpreis zieht am Montag in Reaktion auf die Nachrichtenlage wieder an. Brentöl verteuert sich um 5,3 Prozent je Fass. Damit notiert Öl deutlich unter den Höchstständen, die der Preis seit Beginn des Iran-Kriegs gesehen hat. Das Ausbleiben eines klaren Durchbruchs und erneute militärische Zwischenfälle sowie die Erkenntnis über die weitere Blockade der Straße von Hormus treiben die Erdölpreise.

Die steigenden Ölpreise schüren wieder Inflationssorgen, am Anleihemarkt ziehen daher die Renditen an - im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Gestützt werden die Spekulationen auf steigende Leitzinsen auch durch Konjunkturdaten. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils für April überraschen positiv. Davon profitiert der Dollar - der Dollarindex steigt um 0,4 Prozent. Zulegende Marktzinsen belasten den Goldpreis - dieser sinkt um 1,5 Prozent.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht erneut der Halbleitersektor. Der Aktienkurs von Nvidia klettert um 4,5 Prozent. Die KI-Ikone hat auf der Computex-Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt, den das Unternehmen als den "effizientesten jemals gebauten PC-Chip" bezeichnet. Der Chip soll in Computern zum Einsatz kommen, auf denen KI-Agenten laufen sollen.

Davon profitieren auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell Technologies gewinnen nach ihrem Kurssprung um rund 33 Prozent am Freitag nun weitere 6,5 Prozent. Microsoft verbessern sich um 3 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern geben derweil nach. Intel verbilligen sich um 3,5 und Advanced Micro Devices (AMD) um 3,7 Prozent. Qualcomm büßen 5,9 Prozent ein. Der Softwarehersteller hatte in den vergangenen Jahren einen Vorstoß in das PC-Geschäft unternommen.

Die Aktie von Taylor Morrison Home springt um rund 22,3 Prozent nach oben. Berkshire Hathaway übernimmt das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     50.962,31  -0,1  -70,15    51.032,46 
S&P-500    7.576,29  -0,1   -3,77    7.580,06 
NASDAQ Comp 26.952,11  -0,1  -20,51    26.972,62 
NASDAQ 100  30.298,69  -0,1  -34,49    30.333,18 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,07 +0,06    4,07      4,03 
5 Jahre           4,21 +0,07    4,22      4,16 
10 Jahre          4,50 +0,05    4,51      4,45 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:42 
EUR/USD          1,1622  -0,3  -0,0037     1,1659   1,1672 
EUR/JPY          185,6  -0,0  -0,0800     185,68  185,7900 
EUR/CHF          0,9149  +0,5   0,0046     0,9103   0,9121 
EUR/GBP          0,8653  -0,1  -0,0008     0,8661   0,8666 
USD/JPY          159,69  +0,3   0,4300     159,26  159,1700 
GBP/USD          1,3429  -0,2  -0,0030     1,3459   1,3468 
USD/CNY          6,765  -0,0  -0,0012     6,7662   6,7662 
USD/CNH          6,7689  +0,1   0,0056     6,7630   6,7625 
AUS/USD          0,7147  -0,5  -0,0036     0,7183   0,7191 
Bitcoin/USD      71.828,01  -2,5 -1.825,08    73.653,09 73.982,23 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,49  +5,9    5,13      87,36 
Brent/ICE         95,94  +5,3    4,82      91,12 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.467,29  -1,5   -68,53    4.535,82 
Silber           74,70  -0,7   -0,56      75,26 
Platin         1.916,80  -0,0   -0,24    1.917,04 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.