© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer weltweite Smartphone-Markt steuert auf seinen stärksten Einbruch aller Zeiten zu. Vor allem günstige Geräte geraten durch Chipmangel unter Druck.Der weltweite Smartphone-Markt steht vor seinem stärksten Rückgang seit Beginn der Datenerfassung. Nach Angaben von Reuters rechnet das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research inzwischen mit einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 13,9 Prozent auf 1,08 Milliarden Geräte im Jahr 2026. Noch im Februar waren die Analysten von einem Minus von 12,4 Prozent ausgegangen. Als Hauptursache nennen die Analysten die zunehmende Knappheit von Speicherchips. Die ohnehin angespannte Versorgungslage habe sich durch den Krieg mit Beteiligung …Den vollständigen Artikel lesen
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