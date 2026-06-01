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Dow Jones News
01.06.2026 17:03 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz April 
*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H 
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 
  10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 
  10:00 DE/Hellofresh SE, HV 
  10:00 DE/Hypoport SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro 
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:  +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
  14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of 
     Cleveland 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
  16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee 
  16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April 
*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von 
     Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.