Unterföhring (ots) -Anpfiff für die neue Staffel "Wer stiehlt mir die Show?". Ab heute werden in Berlin sechs neue Folgen der ausgezeichneten ProSieben-Quizshow für Herbst 2026 produziert. Neue Herausforderinnen und Herausforderer versuchen sich wieder in den Strafraum von Joko Winterscheidts Moderationspult zu spielen.Fairplay? Oder Foulspiel? Hinter den Ratepulten nehmen Platz: Comedy-Queen und Schauspielerin Carolin Kebekus, Basketballspieler und Orlando-Magic-Star Moritz Wagner sowie Entertainer und Streamer-Legende Jens "Knossi" Knossalla. Sie fordern Original-Moderator Joko Winterscheidt heraus und verfolgen nur ein Ziel: ihm die Show und damit seinen Job als Moderator zu stehlen. Zuschauerinnen und Zuschauer haben als Wildcard zusätzlich die Möglichkeit, um den Show-Gewinn zu quizzen und den ungewöhnlichsten Preis in der Geschichte der TV-Quizshows zu gewinnen: die Moderation einer eigene Prime-Time-Show auf ProSieben.Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich."So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.Produziert wird "Wer stiehlt mir die Show?" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 12 im Herbst 2026 auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6286232