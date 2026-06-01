Nach wie vor ist der Kugelschreiber ein beliebtes, aber mittlerweile unterschätztes Werbemittel. Mehr als die Hälfte der Empfänger bewahren bedruckte Kugelschreiber länger als 12 Monate auf (ASI 2026). 89 % haben einen Werbe-Kugelschreiber immer in Reichweite. Je nach Material und Auflage kostet ein Werbekugelschreiber zwischen 0,30 € und 2,00 €. Rechnet man mit einem Stückpreis von 1,50 € und im Durchschnitt 3.000 Impressionen (laut ASI Ad Impression ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de