Der Bitcoin-Kurs ist unter 72.000 US$ gefallen und hat damit eine der wichtigsten Unterstützungszonen im aktuellen Marktzyklus erreicht. Nun entscheidet sich, ob die Käufer diese Marke verteidigen können oder ob die nächste Abwärtswelle in Richtung 70.000 US$ startet. Bitcoin kämpft um die letzte wichtige Unterstützung Die geopolitischen Unsicherheiten rund um den Nahost-Konflikt sorgen weiterhin für Nervosität an den Finanzmärkten. Bitcoin konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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