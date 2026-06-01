Kaum ist das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordplus von 16,8 % und 12,3 Milliarden Euro Umsatz abgeschlossen, kündigt Zalando ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen an. Zalando prognostiziert für 2026 einen erneuten Umsatzwachstum von 12 bis 17 % bei einem adjustierten EBIT zwischen 660 und 740 Millionen Euro. Die Übernahme von ABOUT YOU wird als zusätzlicher Synergiehebel eingeplant. Parallel startete die Lounge-Plattform am 18. März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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