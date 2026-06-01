© Foto: OpenAIBrüssel will Europas Cloud-Abhängigkeit brechen. Für Amazon, Microsoft und Google könnten wichtige Staatsaufträge plötzlich außer Reichweite rücken.Europa plant, bei wichtigen staatlichen Ausschreibungen strenge Kriterien für Cloud-Computing-Dienste vorzuschlagen, die Amazon, Microsoft und Google von solchen Projekten ausschließen könnten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Reuters einsehen konnte. Der Vorschlag ist Teil des Cloud- und KI-Entwicklungsgesetzes der Europäischen Kommission, das EU-Technologiebeauftragte Henna Virkkunen am Mittwoch als Teil eines Maßnahmenpakets zur Verringerung der Abhängigkeit Europas von US-Technologie ankündigen wird. Der bisher unveröffentlichte Vorschlag, …Den vollständigen Artikel lesen
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