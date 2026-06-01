Lebensversicherer investieren zunehmend in Energieinfrastruktur wie Solar- und Windparks oder Batteriespeicher. Das hat auf den ersten Blick wenig mit Altersvorsorge zu tun, macht aber sowohl für Versicherer als auch für Kunden Sinn - und bietet Vermittlern einen anschaulichen Gesprächsansatz, erklärt die Allianz. Ein Beitrag von Andreas Lindner, Chief Investment Officer bei der Allianz Lebensversicherungs-AGDie Energieversorgung steht weltweit vor einem tiefgreifenden Umbruch. Klimapolitische Ziele, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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