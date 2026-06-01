EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.06.2026 / 17:37 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

1. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 wurden insgesamt 175.083 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 25.05.2026 1.552 50,4586 78.311,75 Xetra 25.05.2026 1.189 50,4494 59.984,34 CBOE Europe (CEUX) 25.05.2026 1.252 50,4078 63.110,57 Turquoise Europe (TQEX) 25.05.2026 288 50,3800 14.509,44 Aquis Europe (AQEU) 26.05.2026 14.827 50,0891 742.671,09 Xetra 26.05.2026 14.520 50,1088 727.579,78 CBOE Europe (CEUX) 26.05.2026 3.999 50,1382 200.502,66 Turquoise Europe (TQEX) 26.05.2026 2.531 50,0712 126.730,21 Aquis Europe (AQEU) 27.05.2026 13.252 50,4900 669.093,48 Xetra 27.05.2026 12.002 50,4429 605.415,69 CBOE Europe (CEUX) 27.05.2026 1.061 50,4312 53.507,50 Turquoise Europe (TQEX) 27.05.2026 2.385 50,3818 120.160,59 Aquis Europe (AQEU) 28.05.2026 42.249 50,6257 2.138.885,20 Xetra 28.05.2026 31.568 50,6994 1.600.478,66 CBOE Europe (CEUX) 28.05.2026 7.069 50,6634 358.139,57 Turquoise Europe (TQEX) 28.05.2026 11.364 50,7193 576.374,13 Aquis Europe (AQEU) 29.05.2026 5.063 51,3187 259.826,58 Xetra 29.05.2026 6.440 51,3273 330.547,81 CBOE Europe (CEUX) 29.05.2026 2.385 51,2985 122.346,92 Turquoise Europe (TQEX) 29.05.2026 87 51,2400 4.457,88 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 175.083

50,5625 8.852.633,85



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.375.396 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.