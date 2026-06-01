DJ Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten belastet

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag belastet von den drei defensiven Schwergewichten sehr schwach geschlossen. Da trotz eines militärischen Schlagabtausches zwischen den USA und dem Iran am Wochenende die ganz große Eskalation im Nahen Osten ausgeblieben war, mieden Investoren die vermeintlich sicheren Häfen wie Nestle (-1,8%), Roche (-3,5%) und Novartis (-3,3%). Gleichwohl wurden die europäischen Börsen durch einen Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim belastet, wonach der Iran aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA aussetzte. "Die Bereitschaft ins Risiko zu gehen, dürfte diese Woche wieder sehr gering sein", sagte ein Händler.

Der SMI verlor 1,8 Prozent auf 13.305 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,96 (zuvor: 49,96) Millionen Aktien. Novartis wird auf einem Kongress in London ab Mittwoch neue Daten ihres Immunologie-Portfolios präsentieren. Der Pharmakonzern entwickele eine experimentelle Therapie, die die Messlatte für die Behandlung von Prostatakrebs höher legen könnte, urteilte Vontobel zu positiven Daten zu Pluvicto. Die Abgaben müssten in größeren Zusammenhängen gesehen werden, meinten Händler mit Blick auf die Geopolitik. Bei Swiss Life (-1,8%) entfiel die Unterstützung durch das Aktienrückkaufprogramm, dieses wurde abgeschlossen.

Swissquote hielten sich mit einem Abschlag von 0,6 Prozent besser als der Gesamtmarkt - etwas gestützt durch eine UBS-Hochstufung. Temenos kletterten gar um 7,1 Prozent - gestützt durch Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der trat Befürchtungen entgegen, dass KI das Software-Geschäft kannibalisieren könnte. Auch andere europäische Sektorwerte stiegen in der Folge.

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June 01, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)

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