Bis zur finalen Version von iOS 27 ist noch Zeit. Doch schon jetzt geben zahlreiche Leaks Aufschluss darüber, was Apple im nächsten großen iPhone-Update zusammenschnürt. Was dich mit iOS 27 erwartet. Mit iOS 27 soll Apple einen starken Fokus auf Optimierung und Stabilität des Betriebssystems legen. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass die Liste der Neuerungen nicht ganz so lang ausfällt. Dennoch gibt es eine Handvoll Features, die iPhone-Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n