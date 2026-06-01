© Foto: Stefan Sauer/dpaDie Erdgas-Preise sind seit Beginn der Nahost-Krise explodiert, doch im Hintergrund braut sich derzeit ein Überangebot zusammen. Die Folge ist, dass Flüssiggas bald drastisch billiger werden könnte.Am globalen Erdgasmarkt findet derzeit eine sehr interessante Entwicklung statt, die großen Einfluss auf die künftigen Gaspreise haben dürfte. Während die Eskalation der Krise im Nahen Osten, Beschädigungen an der katarischen Infrastruktur und die Blockade der Straße von Hormus die LNG-Preise auf den Spotmärkten kurzfristig in die Höhe getrieben haben, formiert sich im Hintergrund bereits das exakte Gegenteil: Eine historisch beispiellose Angebotsschwemme, die den Markt spätestens ab den Jahren …Den vollständigen Artikel lesen
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