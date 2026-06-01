Trotz steigender Kurse und neuer Hoffnungen rund um Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Biotechnologie bleibt China für Anleger aus Sicht von Robert Halver eine riskante Wette.Im Gespräch mit wallstreetONLINE betonte der Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, dass die strukturellen Probleme der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin ungelöst seien. Zwar verfüge China über starke Zukunftsbranchen und investiere massiv in KI, Raumfahrt, Biotechnologie und erneuerbare Energien. Doch staatliche Lenkung könne fehlende Kreativität und unternehmerische Freiheit nicht ersetzen, so Halver. Innovation entstehe nicht auf Knopfdruck, sondern durch Wettbewerb, Offenheit und die …Den vollständigen Artikel lesen
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