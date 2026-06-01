XRP Prognose 2026, warum strömen Millionen in die ETFs, während Bitcoin verliert?

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Kapital rotiert schneller aus Bitcoin und Ethereum in XRP, als viele Marktbeobachter erwartet hatten. Im Mai verzeichneten die US Spot XRP ETFs ihren stärksten Zuflussmonat des Jahres 2026, während aus Bitcoin und Ethereum Fonds zusammen Milliarden abflossen. Was bedeutet diese Rotation für die XRP Prognose, und kann der Kurs daraus echte Stärke ziehen? XRP notiert derzeit nahe 1,34 Dollar und liegt damit rund 66 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar. Trotzdem hat ausgerechnet XRP in diesem Verkaufsmonat institutionelles Geld angezogen. Goldman Sachs gilt inzwischen als größter offen ausgewiesener Halter des Tokens.

XRP Prognose, ETF Zuflüsse trotzen den Abflüssen bei Bitcoin und Ethereum

Vom 20. bis 29. Mai sammelten die US Spot XRP ETFs rund 35 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ein, laut CoinDesk. Über den gesamten Mai gerechnet war es der stärkste Zuflussmonat des Jahres 2026 für diese Produkte. Im selben Zeitraum verloren Bitcoin und Ethereum Fonds zusammen rund 2,8 Milliarden Dollar. Diese Aufteilung macht XRP zu einem der wenigen Werte, die in diesem Abverkauf institutionelles Kapital anziehen. Goldman Sachs hält dabei die größte offen ausgewiesene Position in einem XRP ETF.

XRP notiert nahe 1,34 Dollar und liegt rund 66 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,84 Dollar. Changelly erwartet zur Jahresmitte rund 1,40 Dollar und bis Dezember einen Höchstwert nahe 1,75 Dollar, laut Changelly. Wichtiger Widerstand liegt bei 1,41 Dollar nahe dem Durchschnitt der letzten zwanzig Tage. Eine Unterstützung findet der Kurs bei rund 1,32 Dollar. Eine Auflösung darüber könnte XRP in Richtung 1,45 Dollar tragen. Ripple baute sein institutionelles Kreditgeschäft weiter aus und trieb die Verbreitung seines RLUSD-Stablecoins voran, was die XRP-Nachfrage strukturell stützt. Standard Chartered nennt unter günstigen Bedingungen ein Ziel von 8 Dollar bis Jahresende.

Die XRP Prognose fällt damit stärker aus als bei den meisten großen Coins in diesem Monat. Trotzdem bewegt sich selbst die optimistische Spanne von 1,34 auf 2,80 Dollar über mehrere Jahre nur im Bereich von gut 100 Prozent. Das ist solide für einen großen Wert, aber weit entfernt von dem, was ein sehr früher Einstieg leisten kann. Genau deshalb lohnt der Blick auf den Ort, an dem dieselbe Rotation in einem viel früheren Stadium stattfindet.

Pepeto, wo die XRP Prognose auf den frühesten Einstieg trifft

Wer über die ETF Rotation hinausblickt, erkennt etwas, das viele Händler übersehen. Dieselbe Überzeugung, die XRP gerade Zuflüsse beschert, zeigt sich auch im Vorverkaufsmarkt. Pepeto steht im Zentrum dessen, was erfahrenes Kapital vor dem nächsten Listing aufbaut.

Die Plattform betreibt PepetoSwap für den Handel ohne Gebühren und eine Cross Chain Bridge, die Token zu null Kosten zwischen Netzwerken bewegt. So bleibt Kapital im Einsatz, statt durch Gebühren zu versickern. Wer heute 1.000 Dollar zum aktuellen Einstieg von 0,0000001871 Dollar einsetzt, erhält dafür rund 5,3 Billionen Token in einer einzigen Position. Einige Marktbeobachter sprechen von einem möglichen Hundertfachen nach dem Handelsstart, auch wenn niemand ein solches Ergebnis garantieren kann. Der Startpreis ist so niedrig, dass bereits ein moderates Handelsvolumen nach dem Listing eine Wirkung entfalten kann, die ein großer Coin kaum erreicht.

XRP begann als Token, an den kaum jemand glaubte, und Adressen, die zu Bruchteilen eines Cents kauften, bauten echtes Vermögen auf, bis der Markt nachzog. Als sicher gilt der Vorverkauf, weil SolidProof jeden Vertrag hinter Pepeto auditiert und den Code verifiziert hat, noch bevor der Verkauf öffnete. Der Vorverkauf hat während einer der härtesten Angstphasen seit Langem über 10 Millionen Dollar überschritten. Über 10 Millionen Dollar Zufluss bei fallenden Märkten deuten darauf hin, dass diese Adressen mit einem ähnlichen Verlauf rechnen wie die frühen XRP Käufer, und sie sichern sich einen Preis, der mit dem Handelsstart verschwindet.

Fazit zur XRP Prognose und zum Presale-Zeitfenster

Die XRP Prognose zeigt, dass Kapital genau weiß, wohin es rotiert, sobald Angst den Markt bestimmt. Doch während XRP über Jahre rechnet, setzt eine sehr frühe Position auf einen anderen Hebel. Adressen, die XRP zu Bruchteilen eines Cents kauften, machten aus kleinen Positionen echtes Vermögen, und die Millionen, die jetzt in den Pepeto Vorverkauf fließen, deuten auf eine ähnliche Erwartung hin. Das nahende Binance Listing soll Vorverkaufseinstiege in Erträge überführen, und wer den heutigen Preis gesichert hat, steht auf der richtigen Seite. Der heutige Einstieg verschwindet, sobald der Handel beginnt. Ein Einstieg jetzt nimmt die Chancen des Listings mit, und ein geschlossenes Fenster könnte sich später bitter rächen.

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Häufige Fragen

Was bedeutet die aktuelle XRP Prognose für 2026?

Die XRP Prognose zeigt, dass ETF Kapital aus Bitcoin und Ethereum in XRP rotiert, während der Kurs nahe 1,34 Dollar notiert. Changelly erwartet bis Dezember einen Höchstwert nahe 1,75 Dollar, abhängig von weiteren Zuflüssen und der Marktlage.