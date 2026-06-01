© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireAusgerechnet der berühmte Bitcoin-Bulle mahnt Anleger zur Vorsicht. Gerade jetzt könnten Euphorie und blinde Gier teuer werden.Robert Kiyosaki zählt seit Jahren zu den lautstärksten Befürwortern von Bitcoin, Gold und Silber. Umso mehr Aufmerksamkeit sorgt nun eine neue Warnung des Bestsellerautors. Anleger sollten Kryptowährungen und Edelmetalle nicht blind aus einer Hype-Bewegung heraus kaufen, mahnte Kiyosaki am Wochenende auf der Plattform X. "Glauben Sie Finanzberatern kein Wort, wenn sie Ihnen erzählen, US-Anleihen seien sicher. Nichts ist sicher … vor Dummheit", schrieb er. [twitter]2060797447602069815[/twitter] Kiyosaki kritisierte erneut die Sicherheit von US-Staatsanleihen und …Den vollständigen Artikel lesen
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