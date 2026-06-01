Die transatlantische Top-Kanzlei wurde für die Unternehmen, Menschen und Märkte ins Leben gerufen, die Kapital und Innovation vorantreiben

Winston Taylor kündigt heute an, dass Winston Strawn und der vom Vereinigten Königreich aus geführte Geschäftsbereich von Taylor Wessing offiziell zu einer einzigen Kanzlei zusammengeschlossen wurden und damit eine führende transatlantische Anwaltskanzlei bilden, die im Hinblick auf die Bedürfnisse der Unternehmen, Menschen und Märkte gegründet wurde, die Kapital und Innovation vorantreiben.

Als eine der größten transatlantischen Kanzleien mit über 1.400 Rechtsanwälten in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten ist Winston Taylor darauf spezialisiert, die sich ständig weiterentwickelnden globalen Beratungsbedürfnisse seiner Mandanten zu erfüllen.

"Wir bei Winston Taylor verfolgen einen kundenorientierten Ansatz und werden partnerschaftlich mit unseren Kunden, die zu den Vorreitern in ihrer Branche gehören und sich durch ihre Innovationskraft auszeichnen, zusammenarbeiten", so Chairman Steve D'Amore. "Aufbauend auf diesem gemeinsamen Ziel nutzen wir sowohl unsere Stärke als auch unsere Größe, um unsere Teams und Niederlassungen in Rekordgeschwindigkeit zusammenzuführen und zügig eine Kanzlei aufzubauen, die einheitlich ausgerichtet und auf die täglichen Bedürfnisse unserer Mandanten sowie auf ihre bahnbrechenden Momente zugeschnitten ist."

Winston Taylor ist über 20 Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren vertreten, die von Belang für seine Mandanten sind. Die Kanzlei zeichnet sich durch Stärke und tiefgreifende Fachkenntnisse in ihren Kernkompetenzen wie Großprozesse, kritische Transaktionen, strategisches geistiges Eigentum und Privatvermögen aus und ist in zentralen Mandantensektoren fest verankert, unter anderem in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie Projekte, Energie und Infrastruktur.

"Wir haben ein gemeinsames, transatlantisches Team aufgebaut, das sich voll und ganz darauf konzentriert, unseren Mandanten einen unvergleichlichen Service zu bieten und die besten Juristen in den wichtigsten Innovations- und Kapitalzentren zu gewinnen", so Shane Gleghorn, Managing Partner für Europa und den Nahen Osten. "Im Rahmen dieser richtungsweisenden Zusammenführung haben unsere Anwälte bereits Dutzende neuer grenzüberschreitender Möglichkeiten identifiziert, um Mandanten zu betreuen, globale Innovatoren in Schlüsselbranchen zu beraten und Mandate zu gewinnen, die dank unserer neu gebündelten Präsenz und Kompetenzen überhaupt erst möglich sind."

Mit der nun abgeschlossenen Fusion hat Winston Taylor zwei Kanzleien mit einer gemeinsamen Geschichte von mehr als 400 Jahren zusammengeführt. Die erweiterten Kompetenzen der Kanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Private Equity, Immobilienrecht, Finanzrecht, Kartellrecht, Regulierungsrecht und Private Wealth werden den Mandanten einen End-to-End-Service in Bezug auf globale Geschäftsstrategien und umfassende Unterstützung bieten.

Hinweise für Redakteure

Über Winston Taylor

Winston Taylor ist eine transatlantische Anwaltskanzlei, die für die Unternehmen, Menschen und Märkte gegründet wurde, die Kapital und Innovation vorantreiben. Die Kanzlei ist in den wichtigsten Handelszentren vertreten, die für ihre internationalen Mandanten von Bedeutung sind: in den USA, im Vereinigten Königreich, in Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten. Mit einem aus über 1.400 Anwälten bestehenden Team bringt Winston Taylor umfassende Erfahrung in den Bereichen Großprozesse, kritische Transaktionen, strategisches geistiges Eigentum und Private Wealth sowie in vier Schwerpunktbereichen mit: Technologie, Medien und Telekommunikation, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie Projekte, Energie und Infrastruktur. Welche Herausforderung auch immer es zu bewältigen gilt Winston Taylor unterstützt seine Mandanten vor Ort, Seite an Seite, in alltäglichen Situationen ebenso wie in Momenten, die alles verändern.

Für weitere Informationen rund um unsere Dienstleistungen, unsere Erfahrung und die Branchen, in denen wir tätig sind, besuchen Sie bitte winstontaylor.com

Über Winston Strawn

Winston Strawn wurde 1853 gegründet und ist eine Am Law 50-Kanzlei mit 1.000 Anwälten, die in 14 Büros weltweit tätig sind. Die Kanzlei ist für ihre herausragende Kompetenz in den Bereichen Prozessführung, geistiges Eigentum, Unternehmens- und Finanztransaktionen sowie regulatorische Angelegenheiten in wichtigen Branchen wie Technologie, Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen bekannt.

Über Taylor Wessing UK

Taylor Wessing UK wurde 1782 gegründet und ist eine Top 20 UK-Kanzlei, die über 450 Anwälte im Vereinigten Königreich, in Irland und im Nahen Osten beschäftigt. Die Kanzlei ist für ihre herausragenden Kompetenzen in den Bereichen geistiges Eigentum, Biowissenschaften, Technologie, Private Wealth und Private Equity bekannt und berät Mandanten, die von globalen Konzernen bis hin zu führenden Innovatoren und Investoren reichen.

Über Taylor Wessing the Netherlands and Belgium

Taylor Wessing the Netherlands and Belgium führt seine Büros in Amsterdam, Eindhoven und Brüssel zu einer vollständig integrierten Benelux-Kanzlei zusammen, in der über 100 Rechtsanwälte und Notare wachstumsstarke Technologie- und Life-Sciences-Unternehmen, multinationale Konzerne und Investoren bei Unternehmenstransaktionen, Fragen des geistigen Eigentums, Rechtsstreitigkeiten und regulatorischen Angelegenheiten beraten.

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