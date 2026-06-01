© Foto: wO-GeminiIsland leidet unter hohen Preisen, teuren Hypotheken und hartnäckiger Inflation. Immer mehr stellen die eigene Krone infrage - und sehen in dem Euro eine mögliche Rettung.Island steht vor einer historischen Währungsdebatte. Jahrzehntelang galt die eigene Krone als Symbol nationaler Unabhängigkeit: klein, flexibel, eigenständig - passend zu einem Land, das seine Fischerei, Energieversorgung und Wirtschaftspolitik lieber selbst kontrolliert. Doch nun kippt die Stimmung. Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Kosten der isländischen Krone die Vorteile wohl überwiegen. Damit wird aus einer abstrakten Europafrage plötzlich eine sehr konkrete …Den vollständigen Artikel lesen
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