© Foto: Michael Kappeler - dpaDie Europäische Zentralbank kann die inflationsfördernden Auswirkungen des Irankriegs nicht länger ignorieren, sagt EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.Der Preisdruck habe sich inzwischen über den Energiesektor hinaus ausbreitet und das Risiko steigender Inflationserwartungen nehme zu, meint Schnabel. Schäden an der Energieinfrastruktur und an globalen Lieferketten hätten die Preisdynamik bereits nachhaltiger verändert, sodass die Zentralbank selbst dann reagieren müsse, wenn der Konflikt sofort enden würde, erklärte Schnabel am Montag auf einer Konferenz der Bank of Korea in Seoul. "Wir können diesen Schock nicht länger einfach ausblenden", sagte Schnabel, die als die restriktivste …Den vollständigen Artikel lesen
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