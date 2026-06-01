Die Kreditnachfrage zieht wieder an. Doch der Markt kehrt nicht in die alte Normalität zurück. Finanzierungsberater und Immobilienmakler bewegen sich in einem deutlich selektiveren Umfeld. Anforderungen an Vorqualifizierung sowie Beratungsqualität steigen spürbar. Genau daraus ergeben sich neue Chancen für Finanzierungsberater. Ein Gastbeitrag von Sascha Mermann, geschäftsführender Gesellschaft bei VON POLL FINANCEDie Nachfrage nach Immobilienkrediten belebt sich wieder spürbar. Laut der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact