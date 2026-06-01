XRP Kurs unter 1,30 Dollar - warum die Käuferseite trotzdem siebenfach stärker ist

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Zum Auftakt in den Juni 2026 zeigt der XRP Kurs ein ungewöhnliches Bild: Am 29. Mai brach er unter die Marke von 1,30 Dollar und landete bei 1,28 Dollar, doch die Daten hinter dem Rückgang erzählen eine andere Geschichte. Am Spotmarkt überwiegt die Kaufseite die Verkaufsseite laut aktuellen Coinbase-Daten um den Faktor sieben. Gleichzeitig flossen im Mai insgesamt 131,94 Millionen Dollar in US-XRP-ETFs, der stärkste Monat seit dem Start der Fonds. Bitcoin- und Ethereum-ETFs verloren im selben Zeitraum Milliarden an Kapital.

XRP Kurs testet Schlüsselunterstützung, während Exchange-Abflüsse auf Akkumulation hindeuten

Der XRP Kurs fiel am 29. Mai unter die Unterstützung bei 1,30 Dollar und erreichte ein Niveau, das seit Wochen als technischer Boden galt. Am 31. Mai erholte er sich leicht auf 1,33 Dollar, doch die vergangene Woche schloss mit einem Minus von 2,06 Prozent. Das 24-Stunden-Handelsvolumen lag bei rund 1,09 Milliarden Dollar und zeigte, dass Händler trotz der Schwäche aktiv blieben. Santiment-Daten deckten eine bemerkenswerte Bewegung auf, die den Rückgang in ein neues Licht rückt.

Am Donnerstag verzeichnete der Markt den größten Exchange-Zufluss des Jahres mit 22,80 Millionen XRP laut CryptoNews. Direkt danach folgte ein noch größerer Abfluss von 25,24 Millionen XRP von den Börsen. Einzelhändler, die während des Tiefs verkauften, sahen den XRP Kurs anschließend um rund fünf Prozent steigen. Die Daten deuten auf eine Kapitulation der schwachen Hände und eine Akkumulation durch größere Wallets hin.

ETF-Daten bestätigen die institutionelle Nachfrage trotz des fallenden Kurses. XRP-ETFs verzeichneten am 28. Mai 1,77 Millionen Dollar Zufluss über Bitwises Produkt, während Bitcoin- und Ethereum-ETFs am selben Tag zusammen 350,23 Millionen Dollar verloren, wie CoinMarketCap berichtete. Im gesamten Mai flossen 131,94 Millionen Dollar in die sieben US-XRP-ETFs, die zusammen eine Milliarde Dollar an Vermögen verwalten und 904,8 Millionen XRP-Token halten.

Der RSI liegt bei 36,96 und signalisiert eine neutrale Zone, die in der Vergangenheit oft Wendepunkte markierte. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 23, was auf extreme Angst im Markt hinweist. Der XRP Kurs bewegt sich in einem symmetrischen Dreiecksmuster, und Short-Positionen im Wert von 227,10 Millionen Dollar drohen bei einem Ausbruch liquidiert zu werden. Ein Sprung über 1,40 Dollar könnte eine schnelle Umkehr auslösen und die Bärenfalle schließen. Die Frage ist nicht, ob sich der Markt erholt, sondern wo das Kapital bis dahin die höchsten Chancen findet.

Pepeto: Was hinter dem Presale steckt, der während der Angstphase weiter wächst

Der XRP Kurs zeigt, wie institutionelles Geld während einer Angstphase positioniert, und genau in dieser Phase finden frühe Einstiege in kleinere Projekte statt. Ein Presale-Projekt bewegt sich derzeit zwischen diesen Kräften und hat eine klare Struktur aufgebaut.

Pepeto arbeitet als vollständige Austauschplattform, bei der die Bridge Token ohne Kosten über Blockchains hinweg transferiert und der Risiko-Scanner Verträge prüft, bevor Kapital sie berührt. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar eingesammelt, und dieses Geld kam in denselben Wochen herein, in denen der XRP Kurs fiel und der breite Markt Milliarden verlor.

Wenn erfahrene Wallets weiter kaufen, während Schlagzeilen Angst verbreiten, ist das kein Zufall. Es ist ein Zeichen für frühzeitige Positionierung.

Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklungsteam hat die Börsen-Tools auf Basis seiner Erfahrung mit der weltweit größten Handelsplattform gebaut. Der Risiko-Scanner prüft jeden Token-Vertrag und markiert Gefahren, bevor Anleger Kapital einsetzen, sodass Rug Pulls und Betrugstokens, die Portfolios während eines Einbruchs zerstören können, frühzeitig erkannt werden. Die Pepeto-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains ohne Transfergebühren, sodass jeder Dollar, den ein Anleger verschiebt, vollständig erhalten bleibt.

SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und jede Zeile des Smart Contracts verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass Anleger auf eine unabhängig geprüfte Sicherheitsbasis vertrauen können. Der originale Pepe Coin erreichte einen Milliardenwert ohne eigene Börse, ohne Bridge und ohne Vertrags-Scanner. Pepeto bietet alle drei Funktionen vom ersten Tag an.

Analysten vergleichen die aktuelle Struktur mit früheren Presale-Projekten, die nach der Listung erhebliche Kursbewegungen zeigten. Der aktuelle Presale-Preis stellt ein Fenster dar, das mit dem Start des öffentlichen Handels verschwindet. Die Wallets, die sich jetzt positionieren, sichern sich einen Einstieg, der danach nicht mehr verfügbar sein wird.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt eine Marktphase, in der institutionelle Investoren gegen den Trend kaufen und Short-Positionen für eine mögliche Umkehr anfällig werden. In solchen Phasen haben frühe Einstiege in der Vergangenheit die größten Chancen geboten. Der Presale füllt sich, und die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, positionieren sich auf der Seite, die von einer Erholung am meisten profitieren könnte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10 Millionen Dollar an zugesagtem Kapital. Der Presale-Preis verschwindet mit der Listung. Frühere Zyklen haben gezeigt, was mit Einstiegen passiert, die während der Angst getätigt wurden.

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