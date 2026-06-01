Ascensia Diabetes Care, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Diabetesversorgung und Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TSE 6523), gab heute die Markteinführung der CONTOURCOMFORT Pen-Nadeln bekannt und stärkt damit sein CONTOUR Portfolio um eine Lösung, die das tägliche Injektionserlebnis verbessert.

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Ascensia Diabetes Care erweitert sein CONTOUR Portfolio um CONTOURCOMFORT Pen-Nadeln

"Mit den CONTOUR COMFORT Pen-Nadeln unterstützen wir Menschen mit Diabetes bei einem wichtigen Bestandteil ihres täglichen Diabetesmanagements", sagte Peter Bodlund, Präsident und Chief Executive Officer von Ascensia Diabetes Care. Mit einem klaren Fokus auf Anwenderfreundlichkeit, Stabilität und gleichbleibende Qualität möchten wir Menschen mit Diabetes dabei unterstützen, ihre Insulintherapie im Alltag mit mehr Sicherheit umzusetzen und dabei auf die bewährte Leistung".

CONTOUR COMFORT Pen-Nadeln wurden speziell auf die Anforderungen der täglichen Anwendung abgestimmt. Die Pen-Nadeln kombinieren einen präzisen 5-fach-Schliff für ein sanftes Eindringen mit einem ergonomischen Design, um Komfort und Stabilität bei der Injektion zu verbessern1,2

Ein wesentliches Merkmal ist die sechseckige Nadelbasis mit Anti-Kipp-Design, die die Stabilität verbessert, indem sie den Druck auf eine Fläche verteilt, und gleichzeitig das Risiko intramuskulärer Injektionen verringert. Patienten profitieren von größerer Stabilität und besserer Tiefenkontrolle, wodurch das Insulingezielt an den gewünschten Ort gelangt. Durch das Zusammenspiel dieser Eigenschaften werden Komfort, Stabilität und Kontrolle während der Injektion unterstützt.1,3

CONTOUR-COMFORT Pen-Nadeln sind mit gängigen Pen-Injektoren kompatibel.

Das Produkt wird ab dem 1. Juni 2026 in Apotheken und bei anderen zugelassenen Vertriebspartnern im Gesundheitswesen erhältlich sein, zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei die Einführung in weiteren Ländern in den nächsten zwei Jahren geplant ist.

1 Liu, Y., et al. Int J Biomed Eng, Juni 2024, Band 47 Nr. 3 2 Heinemann L. et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2023, Band 17(2)449-457 3 Mannucci, E. et al. Acta Diabetologica (2025) 62:1371-1393

Hinweise für Redakteure

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich vollständig auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes konzentriert. Unsere Mission ist es, Menschen mit Diabetes mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die ihr tägliches Diabetesmanagement vereinfachen und erleichtern.

Ascensia bietet das weltweit renommierte CONTOUR Portfolio an Diabeteslösungen an, darunter Blutzuckermesssysteme sowie Pen-Nadeln zur Unterstützung der täglichen Insulininjektion. Unsere Lösungen vereinen fortschrittliche Technologie mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes dabei zu unterstützen, ihre Erkrankung besser zu managen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Als vertrauensvoller Partner der Diabetes-Community arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkreisen und weiteren Partnern zusammen. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte höchsten Ansprüchen an Genauigkeit, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit entsprechen und wir unsere Geschäftstätigkeit stets regelkonform und verantwortungsvoll ausüben.

Ascensia ist ein Mitglied der PHC Group und wurde 2016 durch die Übernahme von Bayer Diabetes Care durch die PHC Holdings Corporation gegründet. Ascensia Produkte werden in mehr als 90 Ländern verkauft, wobei das Unternehmen in 29 Ländern weltweit über eigene Vertriebsorganisationen verfügt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ascensia.com

Über PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation (TSE 6523) ist ein globaler Zusammenschluss von Gesundheitsunternehmen mit der Mission, durch Gesundheitslösungen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft beizutragen. Zu ihren Tochtergesellschaften (zusammenfassend als PHC-Gruppe bezeichnet) gehören die PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, die LSI Medience Corporation, die Wemex Corporation und die Mediford Corporation. Gemeinsam entwickeln, produzieren, vertreiben und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC-Gruppebelief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 364 Milliarden JPY, wobei Produkte und Dienstleistungen weltweit in mehr als 125 Ländern und Regionen vertrieben werden.www.phchd.com

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