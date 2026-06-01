Gary Lipkowitz wechselt in das Board of Directors von Vyond, während das Unternehmen seine KI-gestützte Unternehmenskommunikationsplattform erweitert und die nächste Phase seines Wachstums vorantreibt

Vyond, eine führende Videoproduktions- und Kommunikationsplattform für Unternehmen, auf die weltweit über 17.000 Kunden vertrauen, hat heute die Ernennung von Scott Ernst zum Chief Executive Officer bekannt gegeben. Scott tritt die Nachfolge von Gary Lipkowitz an, der in das Board of Directors von Vyond wechseln und weiterhin eine aktive Rolle dabei spielen wird, die langfristige Strategie des Unternehmens zu gestalten.

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Scott Ernst, CEO, Vyond

Scott bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Leitung und Skalierung wachstumsstarker SaaS- und Technologieunternehmen von der Frühphase bis zum Börsengang und Exit mit. Er hat Unternehmen aufgebaut und transformiert, angefangen bei Produktinnovation über die Markteinführung bis hin zur operativen Performance, unter anderem in Führungspositionen bei Compete, Macromill und Drift. Scott hat im Laufe seiner Karriere Unternehmen dabei unterstützt, ihr Wachstum zu beschleunigen, die operative Disziplin zu stärken und Zeiten bedeutender Markt- und Technologieveränderungen erfolgreich zu meistern.

Dieser Führungswechsel schlägt ein neues Kapitel in der Entwicklung von Vyond auf, in dem das Unternehmen seine Unternehmensstrategie vorantreiben und seine KI-gestützte Kommunikationsplattform für Unternehmen weiter ausbauen wird. Vyond hat Unternehmen bereits beim Erstellen von über 40 Millionen Videos für Schulungen, Personalwesen, Vertriebsunterstützung, Compliance, Kundenschulungen und interne Kommunikation unterstützt.

"Scott ist genau die Art von Führungspersönlichkeit, die Vyond für seine nächste Wachstumsphase braucht", so Matt Melymuka, Managing Partner bei PeakSpan Capital und Board Member bei Vyond. "Er verbindet operative Disziplin mit umfassender Erfahrung mit SaaS-Lösungen für Unternehmen und einem tiefen Verständnis dafür, wie man Organisationen im Zuge von Transformationen skaliert. Nicht weniger wichtig ist, dass Scott die großartige Basis zu schätzen weiß, die Gary und das Team in den letzten acht Jahren aufgebaut haben. Wir sind uns sicher, dass er Vyond erfolgreich durch die nächste Phase der Innovation und des Wachstums führen wird."

Unter der Führung von Gary Lipkowitz hat sich Vyond von einer B2C-Animationsplattform zu einer bewährten, KI-gestützten Unternehmenslösung entwickelt, die von Organisationen auf der ganzen Welt genutzt wird, um Schulungs-, Onboarding-, Enablement- und Kommunikationsprozesse zu optimieren. Unter seiner Leitung hat das Unternehmen seine Präsenz im Unternehmensbereich, seine Produkt- und Agentenfunktionen sowie seine operative Reichweite wesentlich erweitert.

"Ich freue mich schon sehr, bei dieser nächsten Entwicklungsstufe von Vyond beteiligt zu sein" so Lipkowitz. "Ich werde mein Bestes geben, um zum zukünftigen Erfolg von Vyond beizutragen, und bin äußerst gespannt auf die bevorstehenden Chancen. Scott bringt die operative Führungsstärke, die unternehmerische Denkweise und die Erfahrungen in der Skalierung mit, die wir für unser nächstes Kapitel benötigen, und ich freue mich darauf, eng mit ihm und dem Führungsteam des Boards zusammenzuarbeiten."

Ernst sagte: "Was mich für Vyond begeistert hat, ist die Kombination aus einem etablierten Kundenstamm, einer Plattform, die tatsächlich in die Prozesse großer Unternehmen eingebettet ist, einem starken Team mit fundierter Erfahrung und einer Produkt-Roadmap mit echtem KI-getriebenem Wachstumspotenzial. Bei der nächsten Welle von Unternehmens-KI wird es nicht nur um die Erstellung von Inhalten gehen es wird darum gehen, Unternehmen bei der Operationalisierung von Wissen und Arbeitsabläufen in großem Maßstab zu unterstützen. Das ist eine konkrete und realisierbare Chance, und mein Fokus liegt darauf, diese in nachhaltiges Wachstum umzusetzen."

Diese Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der Vyond seine Präsenz bei Unternehmenskunden weiter ausbaut und seine Investitionen in KI-gestützte Innovationen verstärkt.

Über Vyond

Vyond ist eine Videoproduktions- und Kommunikationsplattform für Unternehmen, die Organisationen dabei unterstützt, ansprechende und wirkungsvolle visuelle Kommunikation in großem Umfang zu erstellen. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Vyond, das Teams aus den Bereichen Weiterbildung und Entwicklung, HR, Vertriebsunterstützung, Compliance und Kommunikation dabei unterstützt, Informationen in ansprechende visuelle Erlebnisse zu verwandeln.

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