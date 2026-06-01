Anthropic macht den nächsten Schritt Richtung Börsenparkett. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen hat vertraulich die erforderlichen Unterlagen für einen möglichen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit sichert sich die Firma die Option, nach Abschluss des Prüfverfahrens an die Börse zu gehen.Ob die Emission tatsächlich erfolgt und wann sie stattfinden könnte, hängt laut Anthropic von den Marktbedingungen sowie weiteren Faktoren ab.Mit der Einreichung positioniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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