XRP Prognose im Test, während die Wale verschwinden und der Kurs unter 1,40 Dollar fällt

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Der XRP Kurs ist Anfang Juni 2026 auf rund 1,33 Dollar gefallen und damit auf eines der tiefsten Niveaus des Jahres. Gleichzeitig sind die Transaktionen großer Wallets über 1 Million Dollar in nur neun Tagen um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Warum ziehen sich die Wale also zurück, während die XRP Prognose für 2026 noch völlig offen ist? Der Kurs notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und der RSI liegt im schwachen Bereich unter der neutralen Linie. Im Hintergrund sorgt der CLARITY Act im US Senat für Hoffnung auf mehr regulatorische Klarheit. Trotzdem fehlt dem Markt aktuell die Kaufkraft großer Anleger, um die wichtigen Widerstände über 1,40 Dollar zurückzuerobern.

XRP Prognose 2026, Kurs unter 1,40 Dollar, während Wale sich zurückziehen

Der XRP Kurs notiert laut FinanceMagnates bei rund 1,33 Dollar und liegt damit nahe seinem tiefsten Stand seit Februar. Der Kurs handelt unter der 50 Tage Linie bei etwa 1,40 Dollar und der 200 Tage Linie bei rund 1,67 Dollar. Ein Bruch unter 1,26 Dollar würde den Weg in Richtung 1,11 Dollar öffnen. Die Transaktionen großer Wallets sind in wenigen Tagen stark gesunken, was dem Markt die Unterstützung großer Käufer nimmt. Auslöser für den breiten Rückgang waren geopolitische Spannungen, die Anleger in den Risk off Modus zwangen.

Trotz des Verkaufs flossen den XRP ETFs zuletzt frische Mittel zu, was anhaltendes institutionelles Interesse zeigt. Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats am 14. Mai passiert und wartet nun auf die Abstimmung im Plenum. Das Gesetz würde XRP als digitalen Rohstoff einstufen und das verbleibende regulatorische Risiko verringern. Laut CoinDCX dürfte der XRP Kurs im Mai zwischen 1,32 und 1,45 Dollar pendeln, solange die Kaufkraft nicht deutlich zurückkehrt. Die Marke von 1,45 Dollar gilt als Linie, die die Bullen zuerst zurückerobern müssen. Erst darüber rückt das nächste Ziel bei 1,80 Dollar in Reichweite.

Für das Gesamtjahr sehen Analysten die XRP Prognose in einer Spanne von etwa 1,40 bis 2,35 Dollar. Standard Chartered nennt sogar 8 Dollar als höchstes glaubwürdiges Ziel, gebunden an den CLARITY Act und große ETF Zuflüsse. Am oberen Ende der breiten Prognose stünde damit ein Anstieg von rund 80 Prozent vom heutigen Niveau. Das ist eine solide Zahl für eine der größten Münzen, aber nur ein Bruchteil dessen, was kleinere Einstiege bewegen können. Während die Wale beim XRP Kurs abwarten, stellt sich die Frage, wohin das geparkte Kapital fließt, das noch echtes Wachstum vom Boden aus sucht.

Pepeto und die XRP Prognose, wohin das Kapital in der Pause fließt

Das XRP Chart zeichnet für Halter ein schwieriges Bild, doch dieselben Bedingungen treiben Kapital in Vorverkäufe, die noch nicht gelistet sind. Genau dort suchen viele Anleger den Spielraum, den eine der größten Münzen vom heutigen Niveau aus nicht mehr bieten kann.

Pepeto hat in genau dieser Angst mehr als 10 Millionen Dollar gesammelt, und jeder Dollar kam herein, während der breite Markt verkaufte. Der Vorverkauf liegt aktuell bei 0,0000001871 Dollar, einer Zahl, die mit dem nahenden Binance Listing dauerhaft verschwindet. Sobald das Listing kommt, schließt der Einstieg im Vorverkauf, und jeder neue Käufer zahlt den Marktpreis. Die Börsenwerkzeuge laufen bereits vor dem Listing, sodass Halter ein fertiges Produkt erhalten statt nur ein Versprechen.

Die Plattform von Pepeto trägt PepetoSwap und eine Cross Chain Bridge, die beide schon jetzt arbeiten. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar in der Position bleibt, statt durch Kosten zu versickern. Die Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken und gibt Haltern die Geschwindigkeit, Gewinne über mehrere Ketten zu sichern.

Fazit zur XRP Prognose und zum Presale-Fenster

Die XRP Prognose zeigt, dass die Wale bei Ripple abwarten, während die Lage am Markt ungeklärt bleibt. Diese Pause schiebt Kapital in die eine Chance, die noch echtes Wachstum vom Boden aus trägt. Frühe XRP Halter, die 2017 bei 0,003 Dollar kauften, machten aus 500 Dollar ein Vermögen, weil sie einen Tag vor der Masse dabei waren. Der Vorverkauf von Pepeto trägt aktuell genau dasselbe zeitliche Fenster. Ein Einstieg heute ist der Weg, auf dem solches Vermögen erneut entstehen kann, bevor das Listing die Tür schließt. Wer dieses Fenster verpasst, könnte später am teuersten dafür bezahlen, sobald die Wallets aus dem Vorverkauf zeigen, wie ihre Bilanz aussieht.

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Häufige Fragen

Was sagt die XRP Prognose für 2026?

Die XRP Prognose für 2026 liegt laut Analysten zwischen etwa 1,40 und 2,35 Dollar. Der Kurs steht aktuell bei rund 1,33 Dollar und muss zuerst den Widerstand bei 1,45 Dollar zurückerobern.



