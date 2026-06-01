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Die US Aufsicht CFTC hat am 29. Mai 2026 den ersten regulierten Bitcoin Perpetual Futures Kontrakt genehmigt. Damit erhält die Börse Kalshi einen direkten Weg, um ein Produkt zu listen, das offshore rund 86 Billionen Dollar Jahresvolumen bewegt. Es ist der klarste regulatorische Erfolg für den Kryptomarkt seit Monaten. Trotzdem hängt der Bitcoin Kurs weiter unter 73.500 Dollar fest, nach Wochen mit ETF Verkäufen. Warum reagiert der Kurs so verhalten, obwohl die Institutionen feiern? Diese Bitcoin Prognose ordnet die CFTC Entscheidung ein und zeigt die wichtigen Marken.

Bitcoin Prognose: Wie die CFTC Perpetual Futures den Ausblick verändert

Die US Commodity Futures Trading Commission gab Kalshi am 29. Mai grünes Licht für BTCPERP, einen Bitcoin Perpetual Futures Kontrakt, wie CoinDesk berichtet. Es ist der erste echte Perpetual ohne Verfallsdatum auf einer staatlich regulierten US Börse. Kalshi will das Produkt innerhalb eines Monats starten und plant Kontrakte auf mehr als ein Dutzend weitere Werte. CFTC Chef Mike Selig sprach laut Fortune von einem Schritt, der einen der liquidesten Märkte ins Land zurückholt.

Perpetual Futures erzeugen jährlich rund 86 Billionen Dollar Volumen auf Plattformen außerhalb der USA. Dieses Kapital durch regulierte Kanäle zu leiten, öffnet eine neue Nachfrageschicht. Der Bitcoin Kurs stieg auf die Nachricht kurz an und gab dann wieder nach. BTC notiert laut CoinMarketCap bei rund 73.300 Dollar, nach einem Minus von 11 Prozent seit dem Hoch am 6. Mai. Damit liegt Bitcoin etwa 42 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Neun Tage mit ETF Abflüssen von zusammen 2,8 Milliarden Dollar zeigen, dass aktuelle Inhaber Positionen abbauen.

CoinCodex sieht für eine Bitcoin Prognose bis Dezember 2026 einen Kurs nahe 95.000 Dollar. Standard Chartered hält langfristig ein Ziel nahe 200.000 Dollar für möglich, wenn die ETF Zuflüsse zurückkehren. Kurzfristig hängt die Bitcoin Prognose daran, ob die Unterstützung bei 72.000 Dollar hält. Bricht sie, sehen einige Beobachter ein Abrutschen in Richtung 65.000 Dollar. Reguliertes Kapital sucht also neue Wege, doch der Kurs braucht erst wieder Käufer. Das lenkt den Blick auf einen kleineren Markt, in dem fertige Handelswerkzeuge bereits laufen und ein Listing noch bevorsteht.

Pepeto: Überzeugung wächst, während Institutionen den Markt neu ordnen

Während reguliertes Kapital neue Wege sucht, bewegt sich ein kleinerer Markt schon vor der breiten Aufmerksamkeit. Genau dort steht Pepeto, dessen Binance Listing näher rückt, während die Produkte bereits laufen. Überzeugung bewegt sich vor der Erlaubnis, und mit dem nahenden Binance Listing haben Inhaber ein seltenes Fenster, um auf einer funktionierenden Börse zu handeln, bevor der breite Markt bemerkt, was der Kapitalfluss längst bestätigt. Während die Regulierung der Perpetual Futures Schlagzeilen macht, hält Pepeto bei 0,0000001871 Dollar, einem Preis, der in dem Moment verschwindet, in dem das Listing live geht.

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen herein, während Bitcoin von 82.000 auf 73.000 Dollar fiel, weil ein ehemaliger Binance Experte im Team an echten Handelswerkzeugen arbeitet. Analysten sehen nach dem Listing deutliches Renditepotenzial gegenüber dem Einstieg. Der Einstiegspreis und der erwartete Binance Zeitplan gaben dem Projekt Gewicht, doch die funktionierende Börse selbst ist der Grund, warum Wallets Woche für Woche Positionen aufstocken. Als Handelsbörse für Meme Coins gedacht, betreibt Pepeto einen Risiko-Scanner, der jeden Vertrag prüft, bevor ein Trader kauft. So landet Kapital in Projekten, die echte Prüfungen bestanden haben, statt in blinden Risiken.

Eine Cross-Chain-Bridge überträgt Kapital ohne Gebühren zwischen verschiedenen Chains, während Pepeto seine eigene Richtung einschlägt. Nach dem Listing holen sich die Inhaber ihre Token ab, während die Börse für öffentliches Volumen öffnet. Bitcoin brauchte 16 Jahre und mehrere Zyklen, um 126.000 Dollar zu erreichen. Beobachter halten es für denkbar, dass Pepeto einen vergleichbaren Weg aus einem einzigen Listing Ereignis nimmt, weil die Werkzeuge bereits funktionieren.

Das Einstiegsfenster wird schnell enger. Weil die Börse hinter Pepeto sowohl eine Listing Chance als auch dauerhaften Nutzen als Handelsplattform bietet, stocken die Wallets darin weiter auf.

Fazit: Was Bitcoin Prognose und Pepeto den Inhabern jetzt sagen

Die CFTC Freigabe der Perpetual Futures ist ein Schritt nach vorne für die Bitcoin Prognose. Doch der Vorverkauf von Pepeto auf dem Weg zum Binance Listing ist der Auslöser, der zeigt, wohin frisches Kapital fließt. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in eine funktionierende Börse mit drei echten Werkzeugen, nicht in ein Projekt mit null. Bitcoin machte aus kleinen Einstiegen viel, und das mit nichts dahinter außer einer Blockchain. Auf der offiziellen Pepeto-Website schließt sich der Einstieg in dem Moment, in dem das Listing die handelnden Wallets belohnt.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQs

Was bedeutet die CFTC Entscheidung für die Bitcoin Prognose?

Regulierte Perpetual Futures schaffen neue Nachfragekanäle, doch der Bitcoin Kurs braucht erst ein Ende der ETF Abflüsse, bevor eine echte Erholung beginnt.