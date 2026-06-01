Die Aktie von Abivax hat am Montagabend genau die Nachricht geliefert, auf die Investoren seit Monaten gewartet hatten. Das französische Biotech-Unternehmen präsentierte herausragende Topline-Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Erhaltungsstudie ABTECT für seinen Hoffnungsträger Obefazimod bei mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa. Die Resultate übertreffen selbst die hohen Erwartungen vieler Marktteilnehmer und dürften die Diskussion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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