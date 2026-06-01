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Die Krypto News zum Monatsstart im Juni 2026 stehen im Zeichen eines Widerspruchs: Bitcoin-ETFs haben in einer Rekord-Abflussserie von neun Handelstagen 2,8 Milliarden Dollar verloren, und die Schlagzeilen drehen sich um Angst, Iran-Spannungen und institutionelle Rückzüge. Doch während BTC und Ethereum Kapital verlieren, verzeichnen Solana- und XRP-Produkte selektive Zuflüsse, die eine stille Rotation sichtbar machen. Solana notiert bei rund 83 Dollar und liegt damit 72 Prozent unter seinem Allzeithoch, doch Wall Street bewegt gerade Milliarden in das Netzwerk für tokenisierte Fonds und globale Zahlungen. Die Krypto News erzählen zwei verschiedene Geschichten, je nachdem, ob man die Überschriften liest oder die Kapitalströme verfolgt. Die Frage ist nicht, ob der Markt sich erholt, sondern welche Einstiege sich gerade bilden, während die Masse in Panik handelt.

Krypto News: Rekordabflüsse bei Bitcoin, aber Solana zieht Kapital an

US-Spot-Bitcoin-ETFs haben in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen rund 2,8 Milliarden Dollar verloren, die längste Abflussserie seit dem Start der Fonds im Januar 2024, wie CoinDesk berichtet. BlackRocks IBIT führte die Verluste mit 528 Millionen Dollar in einer einzelnen Sitzung an, und Ethereum-ETFs verloren mehr als 570 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum. Die Iran-Spannungen rund um die Straße von Hormuz, steigende Treasury-Renditen und eine allgemeine Flucht aus Risiko-Assets treiben die Abflüsse an. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 25 und signalisiert extreme Angst.

Solana- und XRP-Produkte verzeichneten selektive Zuflüsse, während Bitcoin und Ethereum bluteten, wie CoinMarketCap berichtet. SOL notiert bei rund 83 Dollar, 72 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar, doch das Netzwerk führt seit 50 Wochen alle Layer-1- und Layer-2-Chains beim Volumen tokenisierter Aktien an.

Messari berichtet, dass Wall Street und große Zahlungsanbieter still Milliarden auf Solana bewegen, für tokenisierte Fonds und globale Zahlungssysteme, selbst während der breitere Kryptomarkt abkühlt. Das Alpenglow-Upgrade zielt darauf ab, die Transaktionsfinalität auf Millisekunden zu reduzieren, und könnte 2026 live gehen.

SOL-Analysten sehen einen Erholungspfad auf 100 bis 150 Dollar, falls der Support bei 80 Dollar hält, was 20 bis 80 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Doch diese Renditen bewegen sich im Rahmen eines Large-Cap-Assets, und die Krypto News der Woche zeigen deutlich, dass Kapital sich nicht nur in bekannte Token bewegt. Die Rotation signalisiert, wo das intelligente Geld gerade positioniert, und die größten Hebel bilden sich dort, wo der Markt noch nicht hinschaut.

Pepeto: Der Presale, den die Krypto News noch nicht erreicht haben

Institutionelles Geld hat gerade 2,8 Milliarden Dollar aus Krypto-Fonds gezogen, und die Krypto News erzählen dem Retail-Markt, er solle sich von Risiko fernhalten. Doch für Wallets, die wissen, was nach institutionellen Verkäufen folgt, erzählen die Abflüsse eine andere Geschichte.

Die Abflüsse sagen der Masse das eine und den erfahrenen Wallets das andere, weil Kapital, das ETFs verlässt, sich in frühere Einstiege umpositioniert, in denen das Aufwärtspotenzial tiefer reicht. Pepeto wurde für diese Schwelle aufgebaut, angeführt vom Architekten hinter dem Original-Pepe-Coin, und der Presale hat Kapital gesammelt, seit bevor die Abflüsse Schlagzeilen machten. Der Token wird auf einem Niveau gehandelt, das der breitere Markt noch nicht erkannt hat, und die Differenz zwischen dem heutigen Einstiegspreis und der Bewertung nach dem Binance-Listing ist der Bereich, in dem Vermögen entstehen kann.

Während die Krypto News den Retail-Markt verschrecken, kümmert sich die Börse von Pepeto um das, was in Angstmärkten am meisten zählt: die Bridge verschiebt Token zwischen Chains kostenfrei, und auf PepetoSwap fallen keinerlei Handelsgebühren an, sodass der volle Betrag bei Ein- und Ausstieg arbeitet. Jedes Werkzeug funktioniert bereits auf der Live-Börse, und jedes Wallet kann sie nutzen, ohne Gebühren zu bezahlen oder technisches Wissen mitzubringen. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales durch das unabhängige Prüfunternehmen SolidProof auditiert, damit Käufer wissen, dass jeder Smart Contract eine externe Sicherheitsprüfung bestanden hat.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar bei 0,0000001871 Dollar eingesammelt, und die gesamte Plattform läuft im Echtbetrieb. Die Krypto News dieser Woche haben bestätigt, dass institutionelles Geld ETFs verlässt. Pepeto betreibt seine Börse bereits im Livebetrieb, und das Marktpotenzial wächst, weil der aktuelle Einstiegspreis nur so lange bestehen bleibt, bis das Binance-Listing den Kurs auf ein neues Niveau hebt und zeigt, was nur den allerersten Wallets offenstand.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen Milliarden-Abflüsse aus Fonds, und in jedem Marktzyklus sind es genau solche Phasen, in denen die wirkungsvollsten frühen Einstiege ihren Ursprung finden. Pepeto hat 10 Millionen Dollar überschritten, obwohl der Gesamtmarkt Kapital abgab. Der Presale bietet eine funktionierende Börse auf der offiziellen Pepeto-Website, doch das Binance-Listing, das den Presale-Preis ablösen wird, steht noch bevor. Frühe Anleger, die mit Coins wie SOL aus wenig Kapital Vermögen aufgebaut haben, wünschen sich, in der frühesten Phase mehr gekauft zu haben. Die Wallets, die heute eintreten, sichern sich den Einstieg vor dem Listing, und jeder weitere Tag des Wartens erhöht den Preis, den Nachzügler am Ende tragen.

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