AIM gab heute die Ernennung des erfahrenen Experten für pharmazeutische Lieferketten, Thomas Ebel, zum Partner mit Wirkung zum 15. Juni bekannt. Thomas Ebel bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Lieferkettenberatung bei führenden Unternehmen wie CAMELOT, McKinsey und Accenture mit und wird eine umfassende Initiative zur Erweiterung der End-to-End-Lieferkettenkompetenzen von AIM leiten.

Laut Richard de Bakker, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von AIM, baut das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich der "End-to-End"-Lieferkettenanforderungen erheblich aus. "AIM ist als führendes Unternehmen in der Entwicklung von Lieferketten für Markteinführungen sowie in der Optimierung bestehender Lieferketten bekannt wir unterstützen Kunden dabei, ihre Fertigprodukte zu den Patienten zu bringen", so de Bakker. "Wir erweitern unser Angebot nun unter anderem um neue Kompetenzen in den Bereichen Supply-Chain-Diagnostik und -Strategie, durchgängige Planungsoptimierung, Lieferzuverlässigkeit und Optimierung des Betriebskapitals. In Kombination mit der etablierten Supply-Chain-Expertise von AIM bietet dieses erweiterte Angebot den Kunden echte 'End-to-End'-Unterstützung, von der Quelle bis zum Patienten."

De Bakker fügte hinzu: "Was Thomas im Bereich der durchgängigen Supply-Chain-Strategie und -Optimierung einbringt, ergänzt das, was AIM bereits außergewöhnlich gut macht. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben." Ebel wird eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Kompetenzen von AIM spielen und soll das Team in den kommenden Monaten durch die Einstellung weiterer Spezialisten vergrößern.

"Mich hat eine seltene Kombination zu AIM gezogen", sagte Thomas Ebel. "Echte, fundierte Expertise in der Lieferkette und im Vertrieb im Life-Science-Bereich, ein praxisorientierter, pragmatischer Ansatz und ein Team von Beratern, die diese Arbeit bereits in der Praxis geleistet haben. Die Erfolgsbilanz spricht für sich, und ich freue mich darauf, loszulegen. In diesen Zeiten müssen Life-Science-Unternehmen von der Defensive in die Offensive wechseln und stärkere Lieferketten aufbauen, die sowohl in das Geschäft integriert als auch anpassungsfähig an Veränderungen sind. Darauf werden wir uns konzentrieren."

Über AIM

AIM (www.aimconnection.eu), ein Unternehmen von Blue Matter, ist der vertrauenswürdige Lieferkettenspezialist für Life-Science-Unternehmen. Von seinen Niederlassungen in den Niederlanden aus bietet AIM weltweit umfassende Lieferkettendienstleistungen und -unterstützung an. Das Unternehmen unterstützt eine breite Palette von Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der strategischen Konzeption, dem Aufbau, der Umsetzung und der Pflege ihrer Betriebs- und Lieferketteninfrastrukturen. AIM begleitet Unternehmen in jeder Phase von aufstrebenden Innovatoren in der klinischen Phase, die sich auf ihre erste Produkteinführung vorbereiten, bis hin zu großen, etablierten globalen Organisationen, die komplexe Lieferketten optimieren.

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