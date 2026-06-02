CINDE RMI verbindet Merchandising und Retail Media in einer einzigen Closed-Loop-Plattform ohne Ihre bestehende Retail-Media-Infrastruktur zu ersetzen

Retail Media hat sich zur am schnellsten wachsenden Einnahmequelle im Lebensmittelhandel entwickelt, doch die Milliarden Dollar, die Werbekunden aus der Konsumgüterbranche jedes Jahr in diesen Bereich investieren, fließen durch ein System, in dem Medienkäufer und Händler nie auf dieselben Daten zugreifen. Händler planen ihr Sortiment, verhandeln Werbebudgets und führen Sortimentsumstellungen durch, ohne zu wissen, welche Medieninvestitionen der Konsumgüterhersteller die Absatzdynamik in der jeweiligen Kategorie vorantreiben, während die Werbekunden der Konsumgüterhersteller ihre Verträge verlängern oder kündigen und zwar auf der Grundlage von Nachweisen zur Inkrementalität, die die meisten Einzelhändler nicht liefern können. Um dieses Problem zu lösen, hat SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter im Bereich vertikaler KI, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von CINDE Retail Media Intelligence (RMI) bekannt. Dabei handelt es sich um eine KI-Plattform, die Merchandising, Medien und Shopper Intelligence in einem einzigen geschlossenen System vereint. Damit erhalten Einzelhändler und CPG-Partner einen gemeinsamen Einblick darin, wie sich jeder Medien-Dollar auf den Umsatz in den einzelnen Kategorien, den ROI der Handelsausgaben und die Bruttomarge über jeden Reset-Zyklus, jede gemeinsame Geschäftsplanungsverhandlung und jede Kampagnenphase auswirkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260601409577/de/

CINDE RMI ist keine Plattform für Retail-Media-Netzwerke. Es ist die Intelligence-Ebene, die jede RMN-Plattform intelligenter macht. Sie lässt sich in bestehende Retail-Media-Stacks einbinden, anstatt diese zu ersetzen, und integriert sich mit führenden externen Messpartnern, um eine für die Konsumgüterbranche aussagekräftige Validierung der Inkrementalität zu gewährleisten. Für mittlere bis große Lebensmitteleinzelhändler mit bestehenden oder im Aufbau befindlichen Retail-Media-Programmen bedeutet dies den Zugriff auf KI-gestützte Inkrementalitätsanalysen, präzise Zielgruppensegmentierung und Media-to-Shelf-Attribution und das ohne die Kosten und den Aufwand einer vollständigen Plattformmigration. Für CPG-Werbetreibende bedeutet dies, endlich den Beweis zu erhalten, dass ihre Medieninvestitionen die Kategorieperformance im Laden steigern was bislang das am häufigsten genannte Hindernis für eine Steigerung der Ausgaben für Retail Media war.

Sechs Kompetenzen

CINDE RMI bietet sechs integrierte Funktionen, die jeweils auf der bestehenden CINDE Retail AI-Infrastruktur von SymphonyAI aufbauen:

Zielgruppenanalyse für Retail Media: Eigen erfasste Scandaten und Informationen zum Kaufverhalten werden in präzise Zielgruppensegmente umgewandelt. Dadurch erhalten CPG-Partner die für die Zielgruppenansprache erforderlichen Erkenntnisse, um den Absatz in ihrer Kategorie zu steigern und die Warenkorbbindung zu verbessern, während Händler einen Überblick darüber erhalten, welche Käufersegmente auf ihre Medieninvestitionen reagieren.

Eigen erfasste Scandaten und Informationen zum Kaufverhalten werden in präzise Zielgruppensegmente umgewandelt. Dadurch erhalten CPG-Partner die für die Zielgruppenansprache erforderlichen Erkenntnisse, um den Absatz in ihrer Kategorie zu steigern und die Warenkorbbindung zu verbessern, während Händler einen Überblick darüber erhalten, welche Käufersegmente auf ihre Medieninvestitionen reagieren. Messung von Retail Media-Kampagnen: Kampagnenmessung im geschlossenen Regelkreis unter Verwendung von kausaler Inferenz und Adstock-Modellierung zur Ermittlung von iROAS, ROAS, Neukundenanteilen, Kategorie-Neukundenanteilen und Lifetime Value. Für Händler bedeutet dies, dass Verhandlungen über Werbekosten nicht mehr auf Annahmen über den Werbewirkungseffekt beruhen, sondern auf verifizierten und überprüfbaren Daten zur Kategorieperformance.

Kampagnenmessung im geschlossenen Regelkreis unter Verwendung von kausaler Inferenz und Adstock-Modellierung zur Ermittlung von iROAS, ROAS, Neukundenanteilen, Kategorie-Neukundenanteilen und Lifetime Value. Für Händler bedeutet dies, dass Verhandlungen über Werbekosten nicht mehr auf Annahmen über den Werbewirkungseffekt beruhen, sondern auf verifizierten und überprüfbaren Daten zur Kategorieperformance. CPG Investment Advisor: Eine auf Portfolioebene basierende Analyse, die Ausgabenlücken bei Konsumgütern im gesamten Sortimentsportfolio aufzeigt, Upselling-Möglichkeiten im Einklang mit dem Reset-Kalender identifiziert und Daten zur Sortimentsplanung in zusätzliche Werbeinvestitionen umsetzt, wodurch Händler einen klaren Überblick darüber erhalten, welche Lieferantenpartnerschaften bestimmte Sortimente unterfinanzieren und welches Potenzial für Handelsausgaben besteht.

Eine auf Portfolioebene basierende Analyse, die Ausgabenlücken bei Konsumgütern im gesamten Sortimentsportfolio aufzeigt, Upselling-Möglichkeiten im Einklang mit dem Reset-Kalender identifiziert und Daten zur Sortimentsplanung in zusätzliche Werbeinvestitionen umsetzt, wodurch Händler einen klaren Überblick darüber erhalten, welche Lieferantenpartnerschaften bestimmte Sortimente unterfinanzieren und welches Potenzial für Handelsausgaben besteht. Attribution im Ladengeschäft Computer Vision: Durch den Einsatz von Computer Vision auf Filialebene wird sichergestellt, dass die Medienplatzierungen im Laden wie geplant umgesetzt wurden. Dadurch wird die Lücke bei der Einhaltung der Werbevorgaben zwischen der Kampagnenbuchung und der tatsächlichen Umsetzung im Regal geschlossen, und die verifizierten Umsetzungsdaten fließen in das nächste Werbefenster sowie in die Überprüfung des gemeinsamen Geschäftsplans (JBP) ein.

Durch den Einsatz von Computer Vision auf Filialebene wird sichergestellt, dass die Medienplatzierungen im Laden wie geplant umgesetzt wurden. Dadurch wird die Lücke bei der Einhaltung der Werbevorgaben zwischen der Kampagnenbuchung und der tatsächlichen Umsetzung im Regal geschlossen, und die verifizierten Umsetzungsdaten fließen in das nächste Werbefenster sowie in die Überprüfung des gemeinsamen Geschäftsplans (JBP) ein. Agentic-Kampagnen-Engine für Retail Media: KI-Agenten, die Kampagnen kontinuierlich überwachen, leistungsschwache Platzierungen und Zielgruppensegmente automatisch optimieren und eigenständig JBP-Briefings erstellen, wodurch sich der manuelle Aufwand für das Kampagnenmanagement sowohl für die Medien- als auch für die Kategorieteams verringert.

KI-Agenten, die Kampagnen kontinuierlich überwachen, leistungsschwache Platzierungen und Zielgruppensegmente automatisch optimieren und eigenständig JBP-Briefings erstellen, wodurch sich der manuelle Aufwand für das Kampagnenmanagement sowohl für die Medien- als auch für die Kategorieteams verringert. Geschlossener Kreislauf bei Merchandising und Medien: Ein gemeinsames Datenmodell, das die gemeinsame Geschäftsplanung und das Category Management direkt mit der Planung und Leistungsmessung von Retail Media-Kampagnen verknüpft. Sortimentsentscheidungen, Planogramm-Anpassungen und Verhandlungen über Handelsausgaben erfolgen mit vollständiger Transparenz darüber, wie sich die Medieninvestitionen der Konsumgüterhersteller auf den Warenumschlag und die Bruttomarge auswirken und zwar noch im laufenden Zyklus und nicht erst im nächsten.

Marktkontext

Retail Media hat sich zu einer der umsatzstärksten Einnahmequellen für Lebensmitteleinzelhändler entwickelt, doch die meisten Einzelhändler verwalten diesen Bereich isoliert vom Category Management. Händler, die Sortimentsumstellungen planen und Handelsausgaben verhandeln, haben keinen Einblick darin, welche CPG-Medieninvestitionen die Kategorieumsatzgeschwindigkeit, den Umsatz in vergleichbaren Filialen oder die Bruttomarge pro Quadratmeter steigern. CPG-Werbetreibende verlangen zunehmend den Nachweis der Inkrementalität und nicht nur Impressionen, und die Unfähigkeit, Medienausgaben mit der Kategorieperformance im Laden zu verknüpfen, ist das am häufigsten genannte Hindernis für steigende Investitionen in Retail Media.

"Retail Media ist die am schnellsten wachsende Einnahmequelle für Lebensmitteleinzelhändler, doch die meisten Einzelhändler betreiben dies ohne klare Strategie. Es besteht keine Verbindung zwischen dem, was der Händler über die Kategorie weiß, und dem, was der Media-Einkäufer an Konsumgüterhersteller verkauft", sagte Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI. "CINDE RMI schließt diese Lücke. Wenn ein Werbekunde aus der Konsumgüterbranche genau erkennen kann, wie seine Medieninvestitionen mit der Kategorieperformance im Laden zusammenhängen verifiziert durch Computer Vision und gemessen anhand der kausalen Inkrementalität -, verlagert sich der Fokus von der Rechtfertigung der Ausgaben hin zum Investitionswachstum. Das ist der Durchbruch, den wir auf den Markt bringen."

Wenn Sie eine Vorführung anfordern oder das SymphonyAI-Team auf der NRF APAC treffen möchten, besuchen Sie bitte Stand 1514. SymphonyAI wird außerdem an zwei Veranstaltungen im Rahmen der Messe teilnehmen:

BIG Ideas Session Mittwoch, 3. Juni, 14:20 14:50 Uhr, Ebene 1, EBI-Bühne 1: Surachai Hirannitichai, Group Chief Digital Technology Officer bei Big C Supercenter, diskutiert gemeinsam mit Paul Howe, Geschäftsführer von ReadyMS Thailand, und Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI, über die Herausforderungen im Einzelhandel, die den technologischen Wandel bei Big C vorantreiben eine Live-Fallstudie darüber, wie einer der größten Lebensmitteleinzelhändler im asiatisch-pazifischen Raum seine digitale Infrastruktur neu konzipiert.

Expo Tour Kundenbindung durch generative KI: Einzelhändler werden die Technologie-Roadmap der generativen KI prüfen, um Erkenntnisse zur Wertschöpfung zu gewinnen, darunter höhere Umsätze und optimierte Effizienz. Einzelhändler, die an der NRF APAC teilnehmen, können diese geführte Messeführung zu ihrem Anmeldepaket hinzufügen.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet vertikale KI-Produktplattformen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu meistern von der Bekämpfung von Finanzkriminalität über die Verbesserung der Filialleistung bis hin zur Steigerung der Produktionseffizienz. SymphonyAI genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller sowie viele der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet branchenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Erfahren Sie mehr unter https://www.symphonyai.com/.

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