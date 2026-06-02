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Die Bitcoin Prognose startet in den Juni 2026 unter klarem Verkaufsdruck: Zehn Handelstage in Folge haben Investoren Kapital aus US-Bitcoin-ETFs abgezogen, und die Summe liegt bei 2,97 Milliarden Dollar. Allein der iShares Bitcoin Trust von BlackRock verlor an einem einzigen Tag 528 Millionen Dollar, der zweitgrößte Tagesabfluss seit dem Start des Fonds. Die Bitcoin Prognose steht unter Druck, denn der Kurs liegt bei rund 74.000 Dollar und damit 42 Prozent unter dem Allzeithoch vom Oktober 2025. Die Inflation erreichte mit 3,8 Prozent ein Dreijahreshoch und blockiert damit Zinssenkungen, die den Kryptomarkt stützen könnten.

Bitcoin Prognose unter Druck: Rekord-Abflüsse treffen auf steigende Inflation

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zehn aufeinanderfolgende Tage mit Nettoabflüssen, die längste Serie seit dem Start der Fonds im Januar 2024, wie CoinDesk berichtete. BlackRocks iShares Bitcoin Trust verlor allein 2,04 Milliarden Dollar während dieser Periode. Der einzelne Rekordabfluss von 528 Millionen Dollar am 27. Mai verfehlte den bisherigen Höchstwert um weniger als eine halbe Million Dollar. Morgan Stanleys MSBT verzeichnete zum ersten Mal seit seiner Einführung am 8. April einen Abfluss.

Die Ursachen liegen im makroökonomischen Umfeld. Der PCE-Inflationsindex erreichte 3,8 Prozent im Jahresvergleich, den höchsten Wert seit drei Jahren. Der Kernwert lag bei 3,3 Prozent. Energiekosten stiegen um 30 Prozent, was die Federal Reserve zu einer restriktiven Haltung zwingt. Bitcoin als Nullzinsanlage leidet unter diesem Druck, weil Kapital in verzinsliche Staatsanleihen rotiert. Derivate-Liquidationen von 930 Millionen Dollar beschleunigten den Kursrückgang in der vergangenen Woche. Goldman Sachs reduzierte seinen BTC-ETF-Anteil um 10 Prozent, und Jane Street kürzte Bestände um 70 Prozent.

Die Bitcoin Prognose für Juni bewegt sich laut BeInCrypto zwischen einer Erholung auf 77.877 Dollar und einem Rückgang auf 70.342 Dollar. Bitcoin bewegt sich seit dem 6. Februar in einem steigenden Kanal, und ein Durchbruch über 78.000 Dollar wäre das erste bullische Signal für die Juni-Prognose. Changelly setzt den Durchschnitt für 2026 bei 77.600 Dollar mit einer Obergrenze von 82.400 Dollar.

Historisch betrachtet markieren ETF-Abflussserien oft lokale Tiefpunkte, und der mediane Juni-Ertrag von Bitcoin liegt bei plus 2,58 Prozent, wobei nur fünf der vergangenen zwölf Juni-Monate negativ endeten. Doch selbst die optimistischste Bitcoin Prognose von 150.000 Dollar durch Standard Chartered wäre ein Weg, der Monate dauert. Für Anleger, die in dieser Marktphase nach schnelleren Chancen suchen, liegt die Antwort nicht in einem Billionen-Dollar-Asset, das seitwärts handelt.

Pepeto: Der Presale mit funktionierenden Börsen-Tools hinter einem Milliarden-Dollar-Gründer

Die aktuelle Bitcoin Prognose lenkt die Aufmerksamkeit auf Presale-Projekte mit funktionierenden Börsen-Tools, und genau in dieser Kategorie hat sich ein Projekt klar positioniert. In früheren Zyklen gingen die größten Gewinne an Token, die während der Angstphase starteten, nicht an solche, die bereits zum vollen Marktwert gehandelt wurden.

Pepeto hebt sich als ein Projekt hervor, das Anlegern funktionierende Produkte bietet, die sie vor der Listung nutzen können. Es ist kein Konzept auf einer Roadmap, sondern eine aktive Plattform, die für Händler gebaut wurde, die Schutz und Ertragspotenzial gleichzeitig suchen. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, sodass die Erträge, die ein Anleger berechnet, vollständig erhalten bleiben. Die Pepeto-Bridge bewegt Token ohne Kosten über Blockchains hinweg, was bedeutet, dass Kapital nie auf einem Netzwerk festsitzt, während die Chance auf einem anderen liegt.

SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag einer vollständigen Prüfung unterzogen und den gesamten Code als sicher bestätigt, bevor der Presale öffentlich zugänglich wurde, sodass Anleger auf eine unabhängig verifizierte Grundlage vertrauen können. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen, von Wallets, die diese Rechnung angestellt haben, bevor die breite Masse aufmerksam wurde.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin entwickelt hat, steht hinter diesem Projekt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklungsteam. Pepeto basiert auf dem gleichen Tokenangebot von 420 Billionen, das Pepe nutzte, um eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Dollar zu erreichen, doch diesmal steht eine funktionierende Börse dahinter. Die bevorstehende Binance-Listung ist noch nicht erfolgt, und beim aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar öffnet sich ein Fenster, das mit dem Beginn des öffentlichen Handels verschwindet. Analysten vergleichen die Struktur mit früheren Presale-Projekten, die nach der Listung Kursbewegungen zeigten, die keine Bitcoin Prognose von 74.000 Dollar aus bieten kann.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt sechsstellige Kursziele, doch der Weg dorthin benötigt Monate und hängt von Faktoren ab, die derzeit gegen den Markt arbeiten. In solchen Phasen haben frühe Einstiege in geprüfte Projekte in der Vergangenheit die schnellsten Ergebnisse geliefert. Der Presale füllt sich gerade auf der offiziellen Pepeto-Website, und der Einstieg jetzt könnte die Position sein, die nach der Listung zur Chance wird. Pepeto, gebaut vom selben Pepe-Mitgründer mit einer bevorstehenden Binance-Listung, bietet einen Weg, den die Bitcoin Prognose von 74.000 Dollar aus nicht liefert. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die von der Listung profitieren könnte.

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