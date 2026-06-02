CINDE Assortment and Space schließt die Lücke zwischen Sortimentsgestaltung, Planogramm und Umsetzung im Laden bewährt in über 500 weltweiten CPG-Implementierungen

Verstöße gegen das Planogramm, unentdeckte Warenausfälle sowie die Verzögerung zwischen der Planung in der Zentrale und der Umsetzung in den Filialen verursachen den Lebensmittelhändlern messbare Einbußen bei Umsatz, Warenverlusten und den Arbeitsstunden der Mitarbeiter. Die für die Kategorieplanung entwickelten Instrumente waren nie darauf ausgelegt, diese Umsetzungslücke zu schließen. Als Reaktion darauf gab SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter im Bereich vertikaler KI, heute die Verfügbarkeit von "CINDE Assortment and Space for CPGs" bekannt, einer KI-Plattform, die die Lücke zwischen Sortimentsstrategie, Planogrammumsetzung und Einhaltung der Vorgaben im Laden schließt und den Überprüfungszyklus für Produktkategorien von vier bis sechs Wochen auf wenige Tage verkürzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602163076/de/

Die Plattform basiert auf der "Transferable Demand AI" von SymphonyAI, einem Modell, das anhand von 25 Jahren Einzelhandelsdaten trainiert und in der Praxis bei mehr als 500 weltweiten CPG-Implementierungen validiert wurde, darunter bei PepsiCo, Southern Co-op und jedem einzelnen der 25 weltweit führenden CPG-Unternehmen. "CINDE Assortment and Space" ist sowohl als eigenständiges "Assortment-as-a-Service"-Angebot als auch als Teil der vollständigen CINDE CPG Enterprise Suite erhältlich.

Fünf Anwendungsfälle

Jeder behandelt einen spezifischen, immer wiederkehrenden Schwachpunkt in der Art und Weise, wie Konsumgüterhersteller heute Kategorieentscheidungen treffen, der im Laufe jahrzehntelanger Produktionserfahrungen ermittelt wurde:

Store Intelligence Foto-zu-Planogramm-Schleife: Ein Merchandiser macht mit seinem Handy ein Foto des Regals. Die Bildverarbeitungstechnologie erkennt jede Artikelnummer, jede Regalauslage und jeden Fehlbestand und weist dem zuständigen Mitarbeiter eine Korrekturmaßnahme zu ganz ohne manuelle Überprüfung, ohne separates Compliance-Tool und ohne Zeitverzögerung zwischen dem Rundgang durch die Filiale und der Umsetzung der Maßnahme. Die Ergebnisse fließen direkt in den nächsten Sortimentszyklus ein, wodurch die Lücke bei der Planogram-Einhaltung geschlossen wird, die sich zwischen den Umgestaltungen vergrößert und zu Einbußen bei der Regalverfügbarkeit führt.

Ein Merchandiser macht mit seinem Handy ein Foto des Regals. Die Bildverarbeitungstechnologie erkennt jede Artikelnummer, jede Regalauslage und jeden Fehlbestand und weist dem zuständigen Mitarbeiter eine Korrekturmaßnahme zu ganz ohne manuelle Überprüfung, ohne separates Compliance-Tool und ohne Zeitverzögerung zwischen dem Rundgang durch die Filiale und der Umsetzung der Maßnahme. Die Ergebnisse fließen direkt in den nächsten Sortimentszyklus ein, wodurch die Lücke bei der Planogram-Einhaltung geschlossen wird, die sich zwischen den Umgestaltungen vergrößert und zu Einbußen bei der Regalverfügbarkeit führt. Sortimentsoptimierung Übertragbare Nachfrage: Rationalisierung auf Artikelebene auf der Grundlage von Inkrementalitätsbewertungen, Bedarfsanalysen und Kannibalisierungsprognosen. Southern Co-op erzielte mit dieser Funktion einen Umsatzanstieg von 5,2 Prozent in dieser Kategorie ein Ergebnis, das darauf zurückzuführen ist, dass die richtigen Artikel in den richtigen Regalen platziert wurden. Das übertragbare Demand AI-Modell lässt sich ohne erneutes Training auf andere Einzelhändler übertragen, was bedeutet, dass die bei einem JBP validierte Arbeit auf den nächsten übertragen werden kann, ohne dass von Grund auf neu begonnen werden muss.

Rationalisierung auf Artikelebene auf der Grundlage von Inkrementalitätsbewertungen, Bedarfsanalysen und Kannibalisierungsprognosen. Southern Co-op erzielte mit dieser Funktion einen Umsatzanstieg von 5,2 Prozent in dieser Kategorie ein Ergebnis, das darauf zurückzuführen ist, dass die richtigen Artikel in den richtigen Regalen platziert wurden. Das übertragbare Demand AI-Modell lässt sich ohne erneutes Training auf andere Einzelhändler übertragen, was bedeutet, dass die bei einem JBP validierte Arbeit auf den nächsten übertragen werden kann, ohne dass von Grund auf neu begonnen werden muss. Intelligentes, standortbasiertes Clustering: Die aus Transaktions- und Verkaufsmustern auf Filialebene abgeleitete Filialgruppierung ermöglicht hochpräzise, skalierbare Modelle, die auf die lokale Nachfrage, das Kundenverhalten und die betrieblichen Gegebenheiten zugeschnitten sind. Diese Funktion erweist sich insbesondere in Großhandelsumgebungen und Märkten mit begrenzten Kundendaten als besonders wertvoll, darunter viele Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Schwellenländern, in denen die Akzeptanz durch den Einzelhandel von praktischen, auf die Filialen ausgerichteten Erkenntnissen abhängt.

Die aus Transaktions- und Verkaufsmustern auf Filialebene abgeleitete Filialgruppierung ermöglicht hochpräzise, skalierbare Modelle, die auf die lokale Nachfrage, das Kundenverhalten und die betrieblichen Gegebenheiten zugeschnitten sind. Diese Funktion erweist sich insbesondere in Großhandelsumgebungen und Märkten mit begrenzten Kundendaten als besonders wertvoll, darunter viele Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Schwellenländern, in denen die Akzeptanz durch den Einzelhandel von praktischen, auf die Filialen ausgerichteten Erkenntnissen abhängt. Platzbewusste Sortimentsgestaltung Arbeitsablauf des Kategorieverantwortlichen: Integrierte Sortiments- und Planogrammplanung auf Basis eines gemeinsamen Datenmodells, die zu regalfertigen Ergebnissen führt, auf die das Filialpersonal direkt reagieren kann. Es handelt sich hierbei nicht um analytische Empfehlungen, die vor der Ausführung manuell umgesetzt werden müssen. PepsiCo setzte diese Funktion für die Planung der Kategorie-Kapitäne bei den großen britischen Lebensmitteleinzelhändlern ein, wodurch die Zyklen der Sortimentsüberprüfung verkürzt und direkt für den Einzelhandel geeignete Ergebnisse innerhalb der Plattform generiert wurden.

Integrierte Sortiments- und Planogrammplanung auf Basis eines gemeinsamen Datenmodells, die zu regalfertigen Ergebnissen führt, auf die das Filialpersonal direkt reagieren kann. Es handelt sich hierbei nicht um analytische Empfehlungen, die vor der Ausführung manuell umgesetzt werden müssen. PepsiCo setzte diese Funktion für die Planung der Kategorie-Kapitäne bei den großen britischen Lebensmitteleinzelhändlern ein, wodurch die Zyklen der Sortimentsüberprüfung verkürzt und direkt für den Einzelhandel geeignete Ergebnisse innerhalb der Plattform generiert wurden. Planogram-Automatisierung für mehrere Marken: Filialspezifische Planogramme werden in großem Maßstab über verschiedene Handelsketten, Länder, Sprachen und rechtliche Rahmenbedingungen hinweg erstellt und gepflegt, wodurch der manuelle Neugestaltungszyklus entfällt, der zwischen den Umgestaltungen Kapazitäten der Teams vor Ort und der Sortimentsverantwortlichen beansprucht. Ein globaler Einzelhändler mit Sitz in Europa setzt die CINDE-Planogrammautomatisierung in 32 Ländern und für 32 Handelsketten ein die größte markenübergreifende Implementierung dieser Art.

Marktkontext

Laut dem POI-Branchenbericht 2024 fehlen 80 Prozent der CPG-Zentralen die erforderlichen Kapazitäten, um Entscheidungen in den Bereichen Preisgestaltung, Handel und Markteinführung zu unterstützen. In dieser Branche wurden bislang isolierte Einzellösungen eingesetzt: Clustering-, Planogramm- und Compliance-Tools, die unabhängig voneinander arbeiten und jeweils manuelle Übergaben erfordern, was zu Verzögerungen und Umsetzungsfehlern auf Filialebene führt. Bislang hat noch kein Anbieter alle vier Disziplinen in einer einzigen Plattform mit einem gemeinsamen Datenmodell integriert.

Das Zusammentreffen dreier Faktoren hat diese Integration sowohl technisch machbar als auch wirtschaftlich dringend erforderlich gemacht: die zunehmende Häufigkeit von Sortimentsüberprüfungen, da Einzelhändler eine reaktionsschnellere gemeinsame Geschäftsplanung verlangen; die Verfügbarkeit von Computer Vision in großem Maßstab für die Überprüfung der Compliance im Laden; sowie die Reifung groß angelegter Nachfragemodelle, die ohne Umschulung auf verschiedene Einzelhandelskontexte übertragen werden können.

"Große Einzelhandelsketten haben jahrelang Sortiments- und Regalentscheidungen mit isolierten Tools getroffen, die keine Daten über den gesamten Planungszyklus hinweg austauschen können", sagte Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI. "CINDE Assortment and Space wurde entwickelt, um diesen Kreislauf vollständig zu schließen. Wenn sich ein bei einem Einzelhändler bewährtes Nachfragemodell ohne Umschulung auf alle anderen JBP-Partner im Portfolio übertragen lässt und wenn die Umsetzung im Laden direkt in die Planung einfließt, müssen Konsumgüterhersteller ihre Arbeit nicht mehr jedes Quartal von Grund auf neu aufbauen. Diese Funktion steht bereits heute zur Verfügung und stützt sich auf 25 Jahre Praxiserfahrung bei der Umsetzung bei mehr als 500 Konsumgüterherstellern weltweit."

Wenn Sie eine Vorführung anfordern oder das SymphonyAI-Team auf der NRF APAC treffen möchten, besuchen Sie bitte Stand 1514. SymphonyAI wird außerdem an zwei Veranstaltungen im Rahmen der Messe teilnehmen:

BIG Ideas Session Mittwoch, 3. Juni, 14:20 14:50 Uhr, Ebene 1, EBI-Bühne 1: Surachai Hirannitichai, Group Chief Digital Technology Officer bei Big C Supercenter, diskutiert gemeinsam mit Paul Howe, Geschäftsführer von ReadyMS Thailand, und Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI, über die Herausforderungen im Einzelhandel, die den technologischen Wandel bei Big C vorantreiben eine Live-Fallstudie darüber, wie einer der größten Lebensmitteleinzelhändler im asiatisch-pazifischen Raum seine digitale Infrastruktur neu konzipiert.

Expo Tour Kundenbindung durch generative KI: Einzelhändler werden die Technologie-Roadmap der generativen KI prüfen, um Erkenntnisse zur Wertschöpfung zu gewinnen, darunter höhere Umsätze und optimierte Effizienz. Einzelhändler, die an der NRF APAC teilnehmen, können diese geführte Messeführung zu ihrem Anmeldepaket hinzufügen.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet vertikale KI-Produktplattformen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu meistern von der Bekämpfung von Finanzkriminalität über die Verbesserung der Filialleistung bis hin zur Steigerung der Produktionseffizienz. SymphonyAI genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller sowie viele der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet branchenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Erfahren Sie mehr unter https://www.symphonyai.com/.

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